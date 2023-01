CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Per l’estate bloccato Cheddira ed obiettivo Hojlund

Calciomercato Napoli news, da domani si tratta per Hojlund dell’Atalanta

Il Napoli guarda già al futuro se si parla di calciomercato. I partenopei valutano quali mosse effettuare per diversi reparti ed in attacco c’è un giocatore che piace particolarmente agli azzurri, ovvero Rasmus Hojlund dell’Atalanta. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, da domani i campani comincerannoa a trattare con i dirigenti del club nerazzurro per cercare di aggiudicarsi il diciannovenne danese che sta facendo benissimo in questo campionato così come in Coppa Italia. Questo interesse si può collocare anche nell’ottica di poter perdere Victor Osimhen, per il quale potrebbe scatenarsi un’asta di mercato con una base di 120 milioni di euro per il cartellino del nigeriano. L’Atalanta lascerebbe invece partire Hojlund per non meno di 40 milioni.

Non solo Hojlund per il reparto avanzato nelle idee del Napoli in quest’ultimo giorni di calciomercato invernale. Stando alle indiscrezioni di Tuttomercatoweb.com, gli azzurri avrebbero raggiunto l’accordo con il Bari per l’acquisto di Walid Cheddira: l’attaccante rimarrà a giocare in Puglia per cercare la promozione in Serie A con i biancorossi fino al termine di questa stagione. Rimane invece da trovare l’eventuale intesa sempre con il Bari per il portiere Elia Caprile, accostato pure al Benfica.

In casa Napoli durante il calciomercato estivo potrebbe partire un elemento importante come Piotr Zielinski. Tuttavia, i partenopei stanno già pensando a come sostituire il polacco in maniera adeguata ed il nome più caldo per riuscire nel loro intento sembra essere quello di Lazar Samardzic, di proprietà dell’Udinese con cui ha un contratto valido fino al 30 giugno del 2026. In gol ieri sera contro il Verona, il ventenne tedesco Samardzic è il candidato principale per rimpiazzare Zielinski se questo non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno 2024.

