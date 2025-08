Calciomercato Napoli news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti dell'estate. C'è Gutierrez ma concorrenza per Juanlu 1 agosto 2025

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IL PUNTO SU GUTIERREZ E JUANLU

Il Napoli non accenna a fermarsi in questa sessione di calciomercato estivo. I dirigenti del club partenopeo si stanno dando parecchio da fare per completare l’organico nel più breve tempo possibile ed uno dei settori su cui stanno lavorando maggiormente in queste ore è la difesa, in particolare sulle corsie.

Calciomercato Napoli News/ Adeyemi ultima idea per l’esterno, a centrocampo occhi su Fabbian (31 luglio 2025)

Gli azzurri, stando ai rumors di mercato provenienti dalla Spagna, sarebbero ormai vicinissimi ad aggiudicarsi Miguel Gutierrez dal Girona così da sistemarsi sulla fascia destra. All’iberico andrebbe uno stipendio da due milioni di euro all’anno mentre gli azzurri dovrebbero sborsare una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro per aggiudicarselo.

Calciomercato Napoli News/ Neom nuova destinazione per Cajuste, in attacco è corsa a due (30 luglio 2025)

Lo stesso agente del calciatore classe 2001, ovvero il procuratore Manuel Garcia Quilon, avrebbe confermato la trattativa per il trasferimento ai piedi del Vesuvio del suo assistito una volta contattato da Radio Kiss Kiss Napoli. Passando invece sul lato opposto del campo, il nome più caldo rimane quello di Juanlu Sanchez, legato al Siviglia fino al 2029.

Tuttavia, il calciomercato Napoli dovrà stringere i tempi ed accelerare i discorsi con i biancorossi, oltre che con l’entourage del ventunenne, se vorrà tesserarlo realmente. Gli inglesi del Wolverhampton avrebbero appunto bussato alla porta del Siviglia presentando un’allettante offerta da 17 milioni di euro così da strappare Juanlu alla concorrenza. Staremo a vedere se lo stesso terzino destro spingerà per andare a giocare in Premier League o se sceglierà la Serie A.

Calciomercato Napoli News/ Torna di moda Garnacho, un club arabo vorrebbe un centrocampista (30 luglio 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SEGUITO IL DANESE DEL SALISBURGO

Il calciomercato Napoli sta valutando diverse mosse in varie zone del campo in questi giorni di calciomercato. Per quanto concerne la linea mediana che mister Conte dovrà gestire, nelle ultime ore sembra emergere un nuovo nome che potrebbe fare al caso dei campani, ovvero quello di Maurits Kjærgaard del Salisburgo. Il ventiduenne è attualmente sotto contratto con gli austriaci fino al 30 giugno del 2028.

Il danese sta già attirando l’attenzione su di sè nella nuova stagione 2025/2026 avendo appunto segnato due reti in altrettante partite disputate nei preliminari di Champions League, oltre ad aver giocato pure in Coppa d’Austria. Il suo cartellino dovrebbe essere valutato intorno ai 20 milioni di euro ed il Napoli aveva già iniziato a tenerlo d’occhio nel corso del 2023.