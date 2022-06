Calciomercato Napoli news/ Piace Pjanic. Koulibaly e Fabian Ruiz in bilico

Giorni di calciomercato frenetici per il Napoli di Aurelio de Laurentiis. Dato l’addio a Lorenzo Insigne, la compagine partenopea deve fare i conti con i rinnovi di alcune pedine fondamentali. A partire da Kalidou Koulibaly. Le trattative per il rinnovo di contratto sono lontane dalla fumata bianca e non mancano le squadre interessate: dal Chelsea al Barcellona, fino alla Juventus. Idee chiare in caso di addio: secondo Sportmediaset, nel mirino Marcos Senesi (Feyenoord) e William Saliba (Arsenal).

Altro rinnovo abbastanza complicato è quello di Fabian Ruiz. Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista spagnolo ha rifiutato l’ultima proposta di prolungamento del Napoli. In scadenza 2023, l’ex Betis Siviglia ha rifiutato un’offerta di rinnovo fino al 2024 con clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Non è da escludere che il numero 26 resti al Maradona fino alla scadenza del contratto, per liberarsi a costo zero tra dodici mesi.

CALCIOMERCATO NAPOLI: TORNA DI MODA PJANIC

Un altro elemento che potrebbe salutare gli azzurri è Matteo Politano. L’esterno piace al Valencia di Gattuso e l’agente Mario Giuffredi non ha smentito l’ipotesi di un addio. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il procuratore ha spiegato: “Dalla gara con la Fiorentina in casa è venuto a mancare il rapporto col suo allenatore. Ha avuto queste sensazioni e ne ha parlato con Spalletti. Se esce qualche situazione che il calciatore possa gradire verranno prese le giuste considerazioni. La cessione è la soluzione B, vorrebbe accasarsi altrove perché non sente la fiducia di Spalletti. Poi se resta lo farà con la testa giusta. Ho comunicato la nostra decisione a Giuntoli e Spalletti”, riporta TMW. Per quanto riguarda il mercato in entrata, voci interessanti dalla Spagna per il centrocampo: secondo Mundo Deportivo, il Napoli è sulle tracce di Miralem Pjanic. Il bosniaco è in uscita dal Barcellona e piace anche a Inter e Marsiglia.

