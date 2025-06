Calciomercato Napoli News: i partenopei pensano a Gennaro Borrelli, che dal primo luglio si libererà dal Brescia a parametro zero.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: UN COLPO DALLA SERIE B?

Tanti nomi altisonanti per il calciomercato Napoli, ma anche profili low cost per implementare la rosa: i campioni d’Italia iniziano la difesa dello scudetto e la certezza si chiama innanzitutto Antonio Conte, ma certamente non bisogna dimenticare lo straordinario colpo Kevin De Bruyne.

Un colpo che ha di fatto proiettato il Napoli in una nuova dimensione, quella in cui può essere la corazzata di riferimento nel calcio italiano; tuttavia, i conti bisogna sempre guardarli, questa è la prerogativa del presidente Aurelio De Laurentiis.

Anche per questo motivo abbiamo un’indiscrezione di Sky Sport secondo la quale il Napoli punterebbe su un calciatore dalla Serie B. Si tratta di Gennaro Borrelli: in uscita dal Brescia dove ha giocato le ultime due stagioni, le rondinelle si erano salvate sul campo ma poi è arrivata la penalizzazione a causa di conti non saldati, la retrocessione d’ufficio in Serie C e il fallimento.

In attesa di scoprire se la società potrà ripartire fondendosi con la Feralpisalò, tanti big della rosa prenderanno la strada dell’addio: tra questi Borrelli, che in 62 partite con il Brescia ha segnato 15 gol. Non un grande bomber, ma un calciatore che potrebbe comunque tornare utile per allungare le rotazioni.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, BORRELLI DA CONTE? LA SITUAZIONE

Quello che va capito sull’eventuale colpo del calciomercato Napoli è se Gennaro Borrelli sia ritenuto un’alternativa o un complemento a Lorenzo Lucca: sappiamo bene che l’attaccante dell’Udinese è il prescelto da Antonio Conte per l’attacco – oltre a Darwin Nuñez, che sarebbe in arrivo – ma al momento è difficile pensare che il calciatore del Brescia sia realmente considerato il terzo profilo per il reparto offensivo, dunque bisogna innanzitutto ipotizzare che sia la quarta opzione per Conte. Il prezzo è di 6 milioni di euro: spesa assolutamente sostenibile per le casse del calciomercato Napoli.

Borrelli è comunque un calciatore che si è fatto notare nelle serie minori, anche se non è mai riuscito ad andare in doppia cifra di gol in singolo campionato: 9 con il Brescia nel 2023-2024 e 9 con il Monopoli (Serie C) nel 2021-2022 restano il suo record, in totale abbiamo 35 marcature in 149 partite, di queste soltanto una in Serie A con il Frosinone nell’agosto 2023, prima di tornare in cadetteria appunto per vestire la maglia delle rondinelle. Attaccante comunque versatile, chissà che possa realmente dare una mano al Napoli in qualche partita “minore”, ma si parla già di un possibile prestito al Bari per permettergli ancora di avere un minutaggio e un ruolo importanti.