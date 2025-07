Calciomercato Napoli news, l’obiettivo è un triplo colpo

Il calciomercato Napoli vede gli azzurri come uno dei club più attivi dal mercato, il club partenopeo è molto attivo e l’obiettivo è consegnare ad Antonio Conte una squadra pronta in tutti i reparti e che possa competere non solo in serie A ma anche nelle competizioni europee e Conte vuole due giocatori per ruolo.

Dopo aver chiuso i colpi Marianucci e De Bruyne la società vuole dare giocatori a disposizione e l’obiettivo è chiudere presto il discorso Beukema e ormai le parti sono sempre più vicine. Il club azzurro ha offerto 31 milioni più 2 di bonus, il Bologna ne chiede 32 ma la sensazione è che prestissimo potrebbe arrivare la fumata bianca definitiva.

Discorso invece quasi chiuso per Noa Lang, siamo alla documentazione ma le parti sono davvero vicinissime e c’è la sensazione che il giocatore possa arrivare fin dai primi giorni di Dimaro. Il reparto offensivo poi dovrà vedere alcune scelte del club, se per Noa Lang è praticamente fatta il club è ancora indeciso per quel che riguarda invece gli altri ruoli dell’attacco.

Calciomercato Napoli news, ora Lucca è davvero più vicino

Come riporta Sky Sport il calciomercato Napoli è pronto a chiudere il prima possibile il discorso relativo al centravanti e al momento Lorenzo Lucca è abbastanza favorito su Darwin Nunez; secondo l’emittente il Napoli ha già l’accordo con il giocatore mentre le parti sono vicinissime, Napoli e Udinese hanno qualche milione di distanza ma c’è la sensazione che si possa chiudere entro qualche giorno.

Magari il calciomercato Napoli farà un ultimo tentativo per Nunez ma il Liverpool chiede quasi 70 milioni di euro e difficilmente si arriverà ad un accordo, questo nonostante la cessione ormai chiara di Osimhen al Galatasaray. Il club azzurro è scatenato e valuta vari nomi, ma oltre a Beukema l’obiettivo è chiudere anche un altro discorso per il difensore.

Si proverà a portare subito a Dimaro il giovane talento spagnolo del Siviglia Juanlu, protagonista con la Spagna all’ultimo Europeo Under 21. Il club azzurro è pronto a chiudere, ha presentato un’offerta a 15 milioni, il club iberico ne chiede 17 e probabilmente con un altro piccolo passo si chiuderà.