CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, RASPADORI AL BOLOGNA PER L’ATTACCANTE

Il calciomercato Napoli è alle prese con la ricerca di un nuovo attaccante in questi giorni che precedono l’inizio effettivo dell’estate. Il profilo individuato dal tecnico Antonio Conte per migliorare il reparto offensivo del suo organico è Dan Ndoye, di proprietà del Bologna. Lo svizzero si è reso protagonista di una stagione davvero impressionante culminata con la vittoria della Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma contro il Milan proprio grazie ad una rete da lui segnata. A questa vanno aggiunti altri otto centri realizzati in campionato e senza dimenticare pure i sei assist complessivi spalmabili tra le addirittura quarantuno presenze racimolate in totale.

In scadenza tra due stagioni, ovvero nel giugno del 2027, il ventiquattrenne Ndoye non sarà liberato tanto facilmente dai rossoblu che starebbero chiedendo la bellezza di 40 milioni di euro più una contropartita per lasciarlo andare ai piedi del Vesuvio. Nello specifico, il calciatore che potrebbe finire in questa trattativa firmando poi con i Felsinei è Giacomo Raspadori, per niente certo di essere impiegato da titolare nel prossimo futuro. L’ex Sassuolo, dovesse ricevere garanzie in merito, potrebbe puntare i piedi per restare o accettare la corte dei bolognesi sebbene sulle sue tracce ci sia pure la Roma del nuovo tecnico Gian Piero Gasperini.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LA RICHIESTA DELL’INTER PER FRATTESI

Sempre ragionando sulla fase offensiva, per il calciomercato Napoli c’è anche un altro elemento che sarebbe felice di andare a giocare sotto la guida di mister Conte. Il nome caldo in questo senso è quello di Davide Frattesi, di proprietà dell’Inter fino al 2028, che potrebbe non rimanere a Milano nemmeno dopo l’addio di Simone Inzaghi in direzione Al-Hilal. Pure lui ex Sassuolo, Frattesi si è ritagliato un posto da rincalzo di lusso andando spesso a segno una volta subentrato dalla panchina a gara in corso come successo pure di recente al Meazza contro il Barcellona, quando aveva segnato il gol decisivo per la vittoria.

Secondo le indiscrezioni emerse in queste settimane, nemmeno il nuovo allenatore Cristian Chivu potrebbe far convincere Frattesi a rimanere in nerazzurro specie dopo il tesseramento di Sucic. Tuttavia, il Napoli dovrà faticare parecchio se vorrà aggiudicarsi Frattesi per la prossima stagione: la valutazione effettuata dall’Inter per il suo cartellino è infatti di 40 milioni di euro mentre i partenopei sarebbero forse orientati a proporne non più di venti, bonus esclusi.