Calciomercato Napoli News: i partenopei pensano a Jack Grealish, in uscita dal Manchester City ma sul quale permane qualche dubbio.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: ASSALTO A GREALISH

Fatto Lorenzo Lucca, adesso il calciomercato Napoli punta altri obiettivi: non si ferma la macchina delle trattative dei campioni d’Italia, che con grande serenità inanellano un colpo dietro l’altro. Kevin De Bruyne, Noa Lang, appunto Lucca: il reparto avanzato del Napoli sta decisamente cambiando forma.

Come dicevamo già qualche giorno fa, Antonio Conte non è solito accontentarsi: adesso vuole altri rinforzi, almeno uno per implementare ancor più il gioco sugli esterni, in barba a quei problemi di abbondanza che avevamo citato e che il tecnico salentino eventualmente valuterà in corso d’opera.

Il nome sulla lista è quello di Jack Grealish: classe ’95, non ha certo bisogno di presentazioni perché è un calciatore conosciutissimo al grande pubblico, soprattutto dal 2021 quando il Manchester City lo ha prelevato dall’Aston Villa, di cui era capitano. A proposito: quell’operazione era costata ai Citizens la bellezza di 117 milioni di euro.

Una cifra da capogiro che, possiamo dirlo, Grealish non ha giustificato: forse sarebbe stato difficile per chiunque, lui in quattro stagioni con il Manchester City ha segnato appena 12 gol in 94 apparizioni in Premier League, e solo due in 34 partite di Champions League. Troppo poco davvero, anche se non stiamo parlando di un attaccante: infatti, la sua storia all’Etihad appare conclusa.

CALCIOMERCATO NAPOLI: GREALISH? È POSSIBILE!

Il calciomercato Napoli dunque si interroga, pur avendo altri nomi nel mirino, sulla fattibilità di portare Jack Grealish a Castelvolturno. L’età (30 anni a settembre) potrebbe essere un problema così come la sua parabola discendente, perché il nativo di Birmingham arriva da una stagione decisamente negativa che gli ha anche fatto perdere la maglia della nazionale, la sua ultima apparizione risale all’ottobre scorso e non va dimenticato che Grealish era stato elemento importante dell’Inghilterra sia agli Europei 2021 che ai Mondiali seguenti, sempre entrando dalla panchina ma con un ruolo comunque centrale.

Eppure non è riuscito a confermarsi: Pep Guardiola lo ha lasciato fuori dai convocati per il Mondiale per Club e questo dice molto sull’attuale status di un calciatore che appariva in rampa di lancio e verso il picco della carriera, e che invece è rapidamente affondato. La sua partenza da Manchester appare scontata, ma bisognerà vedere chi voglia scommettere su di lui: il prezzo del cartellino al momento potrebbe essere inferiore ai 30 milioni di euro ed è anche possibile un’operazione in prestito, il calciomercato Napoli ci sta pensando anche se permane qualche punto di domanda sulla condizione fisica, elemento questo sul quale Antonio Conte certamente non transige. Chissà allora che i prossimi giorni possano portare in dote qualche novità…