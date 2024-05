Calciomercato Napoli News/ Post-Osimhen: David e Dovbyk difficili, sale Denkey (oggi 13 maggio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI: SENZA CHAMPIONS PER DAVID È DURA

Senza qualificazione in Champions League si complicano i piani del calciomercato Napoli: anzi, in questo momento i partenopei, battuti nettamente in casa dal Bologna, vedono a rischio anche la Conference League e dunque non ci sono certezze sui piani estivi della società. Dovranno essere bravi Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna nell’individuare giocatori “minori”, se così possiamo chiamarli, o comunque che vogliano accettare una piazza comunque importante e storica ma senza la principale vetrina internazionale: tradotto, i primi profili sul taccuino del Napoli si stanno allontanando e difficilmente arriveranno.

Il principale come sappiamo è quello di Jonathan David, e parliamo dell’erede di Victor Osimhen: qui ci sarebbe anche la suggestione del Lille, da cui era appunto arrivato il nigeriano. Il canadese però è attaccante che punta ad una squadra che gli consenta di giocare la Champions League; discorso simile, probabilmente, per Artem Dovybk che da capocannoniere della Liga sa che potrà aspirare a un’importante vetrina internazionale, e che intanto la Champions la giocherebbe con il sorprendente il Girona qualora decidesse di restare. Questi sono nomi su cui il calciomercato Napoli farà un tentativo, sapendo che però difficilmente riuscirà ad acquistarli.

LE ALTERNATIVE: RETEGUI E DENKEY

Restano invece in piedi due alternative per il calciomercato Napoli. Conosciamo bene la prima: si tratta di Mateo Retegui, visionato da tempo dai partenopei anche perché gioca in Italia, e sogna la maglia azzurra agli Europei. Alla sua prima stagione in Serie A non si è dimostrato uno straordinario cannoniere, ma nemmeno ha fatto male; anche grazie ai suoi gol il Genoa si è portato a metà classifica senza mai rischiare la retrocessione. Qui bisognerà però bruciare la concorrenza, perché Retegui in Italia ha estimatori e potrebbe arrivare la chiamata di un club che gli garantisca Champions League (piaceva all’Inter) o Europa League, ci penserebbe anche la Lazio che dovrà affrontare il post-Immobile.

Ecco allora la nuova suggestione: Kevin Denkey è un classe 2000 che gioca nel Cercle Bruges, la squadra “minore” della città belga, e in questa stagione ha messo a segno 28 gol. Chiaramente anche lui è osservato in sede di calciomercato, ma potrebbe vedere Napoli come una piazza ideale per crescere ulteriormente; Denkey ha anche passaporto francese e questo potrebbe agevolare un’eventuale trattativa, potrebbe davvero essere lui il sostituto di Osimhen anche se forse bisognerà aspettare la nomina del nuovo allenatore per fare calciomercato.











