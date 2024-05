Calciomercato Napoli News/ Previsto un incontro per Hermoso, Folorunsho torna e resta (29 maggio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: HERMOSO È UNA PISTA CONCRETA

Torna ad essere una pista di calciomercato concreta, per il Napoli, quella che porta a Mario Hermoso: su DAZN viene riferito di un incontro che la prossima settimana il club partenopeo dovrebbe avere con l’entourage del difensore per avviare una trattativa che potrebbe realmente portare Hermoso a vestire la maglia azzurra. Dello spagnolo si era parlato qualche mese fa: titolare dell’Atletico Madrid in scadenza di contratto, a parametro zero faceva ovviamente gola a tante big del calcio europeo e tra queste anche le italiane, con l’Inter che ad un certo punto appariva in prima fila per assicurarsene le prestazioni.

Tuttavia, qualche tempo dopo si era parlato di un possibile rinnovo: la pista Hermoso si era così fatta complicata, ma evidentemente i negoziati non sono andati a buon fine e così adesso si torna a parlare di lui come possibile rinforzo. Come detto, ci sta pensando il Napoli: verosimilmente il nuovo allenatore dei partenopei sarà Antonio Conte ed è evidente che il salentino si presenterà a Castelvolturno avendo già espresso particolari richieste di calciomercato, come del resto si sta già leggendo da più parti. Vedremo allora se l’incontro per Mario Hermoso porterà buoni frutti al Napoli.

FOLORUNSHO TORNA E RESTA

Nuovi arrivi per il calciomercato Napoli, ma anche conferme: una di queste potrebbe riguardare un calciatore di rientro dal prestito. Stiamo parlando di Michael Folorunsho, il cui cartellino è di proprietà del Napoli ormai da qualche anno: nella rosa partenopea non ha mai trovato spazio, ma dopo aver fatto bene in Serie B al Bari si è affermato al piano di sopra con il Verona, realizzando 5 gol utilissimi per la salvezza dell’Hellas e riuscendo ad entrare nella lista dei preconvocati agli Europei. Folorunsho sogna di vestire la maglia della nostra nazionale alla rassegna continentale, il Napoli invece potrebbe decidere di tenerlo.

Centrocampista che sa fare più ruoli, all’occorrenza anche l’esterno tattico, rientrerà dal prestito e, come detto prima, troverà Antonio Conte come allenatore: quest’ultimo avrebbe già fatto sapere alla società di volerlo confermare per la prossima stagione. L’estate in questo senso potrebbe essere decisiva: Folorunsho sarà ancora sotto osservazione nel corso della preparazione e a quel punto sarà dettagliato anche il suo futuro, chiaramente andare in Germania per gli Europei potrebbe cambiare ancora la sua narrativa in vista del prossimo campionato.











