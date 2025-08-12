Calciomercato Napoli news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Chiesa può restare a Liverpool 12 agosto 2025

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, MIRETTI E LE ALTERNATIVE

Il Napoli prosegue la preparazione in vista degli impegni ufficiali e nel frattempo il direttore sportivo Manna continua a cercare di sistemare l’organico tra cessioni ed acquisti utili alla causa dei Campioni d’Italia in carica. Uno dei reparti che i campani vorrebbero ritoccare in questa fase del calciomercato estivo è il centrocampo dove piace particolarmente un giocatore.

I partenopei hanno individuato in Fabio Miretti della Juventus l’elemento che potrebbe fare al caso del tecnico Antonio Conte in mediana. Rientrato dal prestito al Genoa, dove si è distinto bene agli ordini di mister Patrick Vieira, Miretti non è ritenuto indispensabile per l’allenatore juventino Igor Tudor e, soprattutto, alla Vecchia Signora farebbe comodo del denaro utile da reinvestire sui movimenti in entrata.

A partire da una valutazione di venti milioni di euro, i piemontesi avrebbero già deciso di accontentarsi di “soli” 18 milioni per liberare il ventiduenne originario di Pinerolo cresciuto nel settore giovanile juventino. Tuttavia, il Napoli fino a questo momento non si sarebbe spinto oltre una proposta da 14 milioni l’intesa fra le parti potrebbe dunque essere raggiunta accordandosi su una via di mezzo.

I rappresentanti dei due club continuano a dialogare perchè tutti siano soddisfatti ma le alternative non mancano alla società torinese. Il Napoli non smette appunto di pensare pure a Yunus Musah che per il quale il Milan chiede però 30 milioni, cinque in più rispetto a quelli già offerti. Un’altra soluzione sarebbe rappresentata da Giovanni Fabbian del Bologna da cui è già arrivato Beukema mentre la trattativa per Ndoye non era invece andata a buon fine.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, CHIESA PUO’ RESTARE A LIVERPOOL

Un attaccante esterno sarebbe l’ideale per completare il reparto avanzato del Napoli in questo agosto di calciomercato. Difficilmente i campani riusciranno a mettere le mani su Ademola Lookman, che l’Atalanta ha già negato all’Inter, ed è sfumata la suggestione Jack Grealish, andato in prestito all’Everton, ma il sogno rimane comunque un altro. Il vero colpo ad effetto sarebbe l’acquisto di Federico Chiesa, reduce da una stagione difficile con il Liverpool.

L’Azzurro, fermo per infortunio da ottobre a dicembre, era partito bene con gli inglesi salvo poi non riuscire più a ritagliarsi lo spazio auspicato una volta tornato in forma. Conclusa la stagione con la vittoria della Premier League, sembrava che in estate Chiesa potesse salutare i Reds ma le indiscrezioni più recenti riportano un’altra situazione. Nè l’ex juventino nè il tecnico Arne Slot sarebbero appunto propensi a separarsi, puntando piuttosto a rilanciarsi ad Anfield così da ammirare quello che non è stato possibile concretizzare nella scorsa annata.