CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: ARRIVA IL TERZINO

Sembra che il calciomercato Napoli abbia trovato il suo terzino sinistro per la prossima stagione: al momento non è chiaro se sarà un aggiunta al già presente Mathias Olivera o se invece una sostituzione, ad ogni modo come ha riportato Il Mattino la società partenopea avrebbe trovato un’intesa per Miguel Gutierrez, anche se per il momento non sono circolate le cifre e si tratterebbe di un accordo solo verbale, nel senso che ci sarebbe la disponibilità al trasferimento (anche da parte del calciatore) e ora bisogna sedersi al tavolo per mettere nero su bianco. Intanto però Giovanni Manna si è mosso per un terzino che potrebbe durare parecchie stagioni con la maglia del Napoli.

Miguel Gutierrez è infatti nato nel 2001, e deve ancora compiere 24 anni: è un prodotto del settore giovanile del Real Madrid ma con i blancos non è andato oltre le squadre juniores, poi nel 2022 su di lui è piombato il Girona con il quale il mancino ha raggiunto una storica qualificazione in Champions League.

A proposito: in questa competizione Gutierrez è stato impiegato in sei occasioni e sempre da titolare, trovando anche il gol nella partita vinta 2-0 contro lo Slovan Bratislava. Sarebbe un buon acquisto, al netto di capire appunto se ci siano altri piani per quella corsia e in generale per una difesa che almeno nelle due seconde linee avrebbe bisogno di una ritoccata.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, L’ALTERNATIVA A SUDAKOV

Intanto come abbiamo riportato c’è stata una frenata per quanto riguarda la trattativa che il calciomercato Napoli sta portando avanti per Georgiy Sudakov: gli esterni alti sono il nervo scoperto dei partenopei dalla spasmodica ricerca di un sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, che alla fine non è arrivato perché di fatto Noah Okafor ha rappresentato una soluzione di ripiego per il breve periodo, e tra l’altro in campo non si è praticamente mai visto.

A gennaio i casting di Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna avevano contemplato anche Federico Chiesa, che solo per il rotto della cuffia si è guadagnato la medaglia di campione d’Inghilterra con il Liverpool.

La sua avventura con i Reds non è mai decollata, e dovrebbe essere conclusa: Il calciomercato Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport, avrebbe già condotto una trattativa che sarebbe in fase avanzata: pochi problemi circa l’ingaggio da 4,5 milioni di euro, il Liverpool però vorrebbe l’obbligo di riscatto mentre i partenopei sono al momento orientati sul diritto, volendo riservarsi la scelta di confermare o meno Chiesa al termine della prossima stagione.

In ogni caso per il momento l’ex di Fiorentina e Juventus arriverebbe al Napoli a parametro zero: la voglia di rimettersi in discussione c’è tutta, quella di tornare nella nostra Serie A probabilmente anche, si tratta solo di aspettare per capire se il calciomercato Napoli riuscirà a piazzare questo colpo.