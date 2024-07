CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Rabiot nome a sorpresa, Hermoso pista sempre viva (17 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, CONTE CI PROVA PER RABIOT!

Il calciomercato del Napoli potrebbe concentrarsi su un nome sicuramente inaspettato rispetto ai rumors delle prime settimane. Adrien Rabiot, dal primo luglio, è libero di decidere il proprio futuro dopo la scadenza del contratto con la Juventus. Il centrocampista francese, classe 1995, ha interrotto i contatti con la Juve dopo la vittoria nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, ignorando le proposte di rinnovo di Cristiano Giuntoli. Dopo cinque stagioni, Rabiot lascia Torino con un bilancio di 212 partite, 22 gol, uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana.

Ora Rabiot e la sua madre-procuratrice, Veronique, sono liberi di esplorare nuove opportunità per il futuro dell’ex numero 25 della Juventus. La base di partenza per le trattative è lo stipendio di 7 milioni di euro netti a stagione che percepiva alla Juve. Nelle ultime settimane, il nome di Rabiot è stato associato a diverse squadre e il Napoli, dopo i primi abboccamenti del Milan, si è tuffato sulla trattativa di calciomercato: pareggiando l’offerta della Juventus sull’ingaggio, i partenopei potrebbero portare a casa il clamoroso colpo transalpino.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, NON SI MOLLA HERMOSO

Da una pista nuova a un’altra molto chiacchierata per il calciomercato del Napoli, quella che porta a Hermoso. Il giocatore è da tempo nel mirino dell’Inter, Simone Inzaghi sta spingendo con forza per ottenere Mario Hermoso come rinforzo difensivo, con l’obiettivo di rilanciare Carlos Augusto come esterno a tutta fascia dopo l’infortunio di Tajon Buchanan. Tuttavia, il fondo Oaktree, proprietario dell’Inter, si oppone a un investimento così significativo per l’ingaggio di un giocatore non più giovanissimo.

Nel frattempo, il Napoli è tornato alla carica per il difensore classe 1995, svincolatosi dall’Atletico Madrid, dopo aver già tentato di portarlo ad Antonio Conte. La possibilità di giocare in Champions League attira Hermoso, ma lo stallo nelle trattative con l’Inter ha riaperto la porta agli azzurri. Secondo Tuttosport, il Napoli ha presentato una proposta di 4 milioni di euro a stagione più bonus all’agente del giocatore e questo potrebbe sbloccare una trattativa molto difficile.

