Calciomercato Napoli news: l'attaccante vola in Spagna dopo due Scudetti vinti al Maradona. Ora all in sull'esterno inglese del City (9 agosto 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI, SALUTA JACK

Il calciomercato Napoli saluta ufficialmente Giacomo Raspadori. L’attaccante dei partenopei e della Nazionale italiana è pronto ad un nuovo capitolo della sua carriera che lo vedrà gestire la casacca dell’Atletico Madrid in Spagna.

Simeone lo ha voluto fortemente e nonostante un reparto offensivo già ricco di elementi, ha dato il via libera all’acquisto dell’ex Sassuolo. Un affare da 22 milioni di euro più 3 di bonus che sfoltisce di fatto anche l’attacco partenopeo.

Nel corso della sua esperienza a Napoli, Raspadori ha disputato 109 partite tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italia segnando 18 gol, alcuni di questi molti importanti per i due Scudetti vinti come contro lo Spezia e Juventus nel 2022/2023 o con Venezia e Lecce nell’ultimo campionato vinto con Conte.

CALCIOMERCATO NAPOLI, GREALISH DOPO DE BRUYNE?

Il calciomercato Napoli ora si dovrà risistemare. I partenopei hanno fatto una scelta netta, preferendo due punte fisiche come Lukaku e il nuovo arrivato Lucca dall’Udinese piuttosto che una seconda punta longilinea come Raspadori.

A questo punto il posto se lo giocheranno il belga e l’azzurro e l’obiettivo dei campioni d’Italia in carica è quello di cercare un esterno offensivo da aggiungere alle frecce di Conte già presenti come Politano, Noa Lang e Neres.

Il sogno che però potrebbe diventare realtà è Jack Grealish. Grande amico di Kevin De Bruyne e già presente in Campania durante le vacanze estive, il trequartista inglese potrebbe lasciare la Premier League per giocare al Maradona.

