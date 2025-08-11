Calciomercato Napoli news: l'attaccante della Nazionale vola in Spagna alla corte di Simeone dopo 109 partite, 18 gol e 10 assist (11 agosto 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI, RASPADORI ALL’ATLETICO

Il calciomercato Napoli saluta Giacomo Raspadori. Mancava solo l’annuncio ufficiale ed è arrivato nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 agosto 2025. Per l’ex Sassuolo inizierà la prima esperienza lontano dall’Italia, precisamente a Madrid.

Raspadori vestirà la maglia dell’Atletico del Cholo Simeone e si misurerà anche in Champions League. Nel corso della sua parentesi partenopea è stato accostato a diverse squadre italiane, sopratutto Inter e Atalanta, ma alla fine il suo futuro parlerà spagnolo.

Un’operazione che porta i campani a cedere uno degli uomini prediletti da Antonio Conte a gara in corso, ma che nell’imminente stagione rischiava di trovare ancora meno spazio rispetto alle scorse a causa di equivoci tattici: basti pensare all’investimento Lucca, quasi agli antipodi rispetto a Raspadori come qualità.

CALCIOMERCATO NAPOLI, INCASSATI 26 MILIONI DI EURO

Il calciomercato Napoli incasserà 26 milioni di euro bonus compresi. Raspadori era stato un acquisto molto importante da parte dei campani che lo pagarono 5 milioni di prestito, 25 di riscatto e ulteriori 5 di bonus al Sassuolo.

A Napoli è riuscito a vincere due Scudetti in tre anni dove non è mai stato titolare, ma ha sempre dato il suo contributo. Nell’anno di Spalletti si ricordano in particolare la rete contro lo Spezia in casa e quella con la Juventus a Torino.

Con Antonio Conte si era parlato molto del suo addio, specialmente a gennaio, ma alla fine è rimasto dando una grande mano in situazione complicate come le reti contro il Venezia al Maradona, quella con il Lecce e in casa contro il Genoa.

