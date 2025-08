Calciomercato Napoli news: il centravanti italiano strizza l'occhio al club spagnolo. Baroni ha convinto Cholito, ora si tratta (3 agosto 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ANCHE DUE DI SERIE A SU RASPADORI

Il calciomercato Napoli potrebbe cedere Raspadori. La permanenza di Lukaku e l’arrivo di Lucca per un solo posto come centravanti ha abbassato ulteriormente il minutaggio per l’ex Sassuolo che a questo punto valuta una nuova avventura.

Su di lui in Italia ci sono sempre la Roma di Gasperini e l’Atalanta di Juric, ma occhio alla pista Atletico Madrid. I Colchoneros hanno già avviato i contatti con i partenopei e l’idea è quella di presentare 25 milioni di euro più bonus .

Le squadre della Serie A sarebbero intenzionati invece a spendere qualcosina in meno, motivo per cui l’Atletico è da considerare in pole. Inoltre Raspadori vorrebbe un’esperienza nuova lontano dal Belpaese per la prima volta in carriera.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, BARONI HA CHIAMATO SIMEONE

Il calciomercato Napoli sta valutando un’altra cessione in attacco ovvero Simeone. Il Cholito non ha mai manifestato malcontento per il ruolo di riserva, ma è la stessa società campana che vorrebbe incassare qualcosa prima di una valutazione quasi totale del giocatore.

Il Torino nell’ultimo periodo a accelerato le operazioni considerando la partenza probabile di Sanabria (attenzione alla Cremonese di Nicola) e le condizioni di Zapata ancora da valutare visti i zero minuti in campo in amichevole.

Baroni, tecnico dei granata, avrebbe già avuto un contatto telefonico con Simeone per convincerlo ad accettare il progetto del Toro dove avrebbe sicuramente più minuti rispetto a quelli che attualmente vanta a Napoli.