Il calciomercato Napoli parte dalla difesa, il club partenopeo è molto attivo e valuta diversi profili direttamente per ogni reparto.

Calciomercato Napoli news, partenopei scatenati sul mercato

Il calciomercato Napoli è pronto a decollare e l’obiettivo è dare ad Antonio Conte una squadra pronta per il ritiro di Dimaro, rinforzi in ogni reparto ed una rosa pronta con due titolari per ruolo per provare a competere per ogni competizione. La priorità è rinforzare l’attacco e il sogno è Darwin Nunez del Liverpool mentre resta Lucca come alternativa.

Il club partenopeo ha le idee chiare e servono due rinforzi nel ruolo di esterno offensivo, è sempre più vicino l’approdo del talento olandese del Psv Eindhoven Noa Lang, c’è l’accordo con il giocatore ed è molto vicino quello con il club, questione di bonus ma il giocatore è destinato ad arrivare in azzurro per poco meno di 30 milioni di euro e sarà il primo grande colpo per la fascia.

L’altro obiettivo prioritario resta lo svizzero del Bologna Dan Ndoye ma il club felsineo ha richieste molto alte (si parla di circa 40 milioni di euro) e il club azzurro valuta anche altre possibili alternative. Si complica Sancho, più vicino alla Juve mentre resta una pista percorribile quella che porta a Federico Chiesa, affare che potrebbe magari chiudersi in prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Napoli news, Conte vuole un difensore di livello

Il calciomercato Napoli segue le indicazioni di Antonio Conte con l’allenatore che vuole rinforzi in tutti i reparti. Il club partenopeo vuole un club di livello, e vuole centrali difensivi che possano giocare allo stesso livello dei titolari. La prima scelta era Sam Beukema del Bologna ma il club felsineo chiede oltre 35 milioni di euro e al momento le parti sono distantissime.

Anche per questo il calciomercato Napoli sta sondando altri profili, piace molto anche Giorgio Scalvini dell’Atalanta ma i nerazzurri non vorrebbero cederlo e come riporta Sky è pronto a chiedere oltre 50 milioni per il suo cartellino, parti molto distanti e resta come alternativa anche Trevor Chalobah del Chelsea, altro nome nel mirino degli azzurri.

Per il ruolo di terzino destro piace sempre il giovane spagnolo Juanlu e l’obiettivo è chiudere con il Siviglia prima della fine del mese di Giugno. E’ un Napoli attivissimo in entrata ma occhio anche alle uscite e in uscita c’è il Cholito Simeone che piace a diversi club spagnoli e Cyril Ngonge, invece nel mirino del Torino.