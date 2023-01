CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Rinnovo e prestito per Zanoli, visite per Bereszynski

Calciomercato Napoli news, rinnovo e prestito per Alessandro Zanoli

Il Napoli vuole cercare di ottenere il massimo risultato possibile nella seconda parte di stagione e per raggiungere questo obiettivo i dirigenti della società campani si stanno operando in fase di calciomercato così da sistemare l’organico a disposizione di mister Luciano Spalletti. Per questa ragione i partenopei hanno ultimato con la Sampdoria l’affare riguardante il trasferimento in prestito in Liguria di Alessandro Zanoli e l’arrivo ai piedi del Vesuvio di Bartosz Bereszyński.

Nello specifico, come svelato da Tuttosport, Zanoli avrebbe firmato il rinnovo del contratto col Napoli fino al giugno del 2026 a 300 mila euro di stipendio all’anno prima di andare a giocare a titolo temporaneo con i blucerchiati del tecnico Dejan Stankovic, compagine in cui avrà modo di esprimersi con maggior continuità e maturare ulteriormente visto che non è stato ritenuto pronto ad essere il sostituto di Giovanni Di Lorenzo.

Calciomercato Napoli news, visite mediche per Bereszynski

Proprio in queste ore dunque Bartosz Bereszynski sarebbe alle prese con le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà al Napoli in questo weekend di calciomercato. Il trentenne polacco piace all’allenatore Spalletti ed ha convinto anche la dirigenza come profilo su cui puntare da qui al prossimo futuro.

Calciomercato Napoli news, ufficiale: preso Francesco Di Giovanni

Nel frattempo il Napoli si conferma una delle squadre più attente ai giovani di prospettiva anche in questi giorni di calciomercato invernale con l’acquisto di Francesco Di Giovanni. Proveniente dall’Asd Recale 2022, come spiegato da CasertaNews.it il classe 2006 verrà aggregato alle giovanili dei partenopei. In un comunicato il Recale ha salutato il giocatore: “Il direttore Gianluca Grava di aver voluto e creduto fortemente nel ragazzo, anticipando la concorrenza. Adesso realizza tutti i tuoi sogni, saremo per sempre i tuoi primi tifosi. Forza Francesco”.

