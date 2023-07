Calciomercato Napoli News/ Rinnovo Osimhen, ci siamo! Si avvicina Mavropanos (28 luglio 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IL CAPOCANNONIERE RINNOVA

Il calciomercato Napoli passa anche molto dalle permanenze. Se quella di Kvicha Kvaratskhelia non è mai stata in discussione, su quella di Victor Osimhen qualche dubbio c’è stato. Le sirene inglesi, francesi e non solo avevano fatto tremare il popolo partenopeo che aveva visto aprirsi l’eventualità di perdere il capocannoniere della Serie A. Adesso però arrivano buone notizie da parte di Francesco Modugno.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Garcia insiste per Danso, l'alternativa è Chalobah (27 luglio 2023)

L’inviato di Sky Sport ha parlato ai microfoni di Radio Marte della situazione circa il rinnovo del nigeriano: “Quello che emerge oggi è una fiducia neanche più tanto nascosta. Al di là delle cifre, i segnali sono stati sempre più incoraggianti. Che la clausola sia di 140 milioni, 150 o più, l’importante è che entrambe le parti abbiano remato verso un accordo definitivo che consenta al Napoli di definire meglio le sue strategie di mercato”. A meno di colpi di scena dell’ultimo momento, per il rinnovo di Osimhen è solo questione di tempo.

Calciomercato Napoli News/ Per la difesa favorito Kilman, si tratta sul prezzo con i Wolves (26 luglio 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, MAVROPANOS SCALA LE GERARCHIE

Novità riguardanti il calciomercato Napoli anche in ottica entrate. L’addio di Kim ha lasciato un vuoto difficile ma necessario da colmare. D’altronde lo stesso si diceva di Koulibaly, sostituito ottimamente proprio dall’asiatico che dopo solo una stagione in Italia ha salutato la squadra campione d’Italia per accasarsi al Bayern Monaco. Ci sono stati vari nomi come dopo Kim, ad esempio Kilman e Danso ma quello che sembra più vicino stando a quanto emerso nelle ultime ore è Konstantinos Mavropanos.

Il difensore greco in forza attualmente allo Stoccarda sarebbe diventata la via principale per la difesa e i fitti contatti delle ultime ore farebbero pensare ad un affondo per il classe 1997 nemmeno tra troppo tempo. Rudi Garcia sembra preferire a bocce ferme Danso, ma alcuni problemi in fase di trattativa potrebbero far virare in maniera convinta la dirigenza del Napoli facendo il tutto per tutto su Mavropanos.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Lukeba sorpassa Danso, Mario Rui rinnova (25 luglio 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA