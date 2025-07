Il calciomercato Napoli news, vede gli azzurri attivissimi in entrata. Piace molto Noa Lang mentre spunta un'alternativa a Darwin Nunez e a Lucca

Calciomercato Napoli news, azzurri scatenati per rinforzare la rosa

Il calciomercato Napoli sembra destinato a vedere gli azzurri protagonisti per tutta la sessione di calciomercato e la società partenopea vuole regalare ad Antonio Conte una squadra competitiva su tutti i fronti, il club ha le idee chiare a riguardo. In primo luogo servono rinforzi in attacco e uno vede ormai un’affare davvero in chiusura.

La società partenopea sembra ormai ad un passo dall’accordo con il Psv Eindhoven per Noa Lang, talentuoso giocatore olandese – considerato come genio e sregolatezza – che gli azzurri valutano circa 30 milioni di euro. Questo sarà il primo colpo ma il Napoli non ha alcuna intenzione di fermarsi e dovrebbero arrivare almeno altri due rinforzi in attacco.

Oltre a Lang resta abbastanza vicino il giocatore svizzero Dan Ndoye, giocatore che il Bologna valuta 40 milioni di euro. Il Napoli finora si è fermato a 30 ma c’è la sensazione che le parti si verranno incontro, che i felsinei accontenteranno il giocatore e si potrà chiudere a metà strada con il Bologna che vuole sostituire Ndoye con Bernardeschi e non è assolutamente finita qui.

Calciomercato Napoli news, in attacco il sogno è Moise Kean

Il calciomercato Napoli parte dalla prima punta e Conte vuole un giocatore che possa alternare senza problemi a Romelu Lukaku. Il sogno era Nunez ma i costi a quanto pare sembrano altissimi mentre l’alternativa Lucca non convince del tutto e l’Udinese continua a sparare molto alto. Cosi secondo alcune indiscrezioni il Napoli sembra essere tornato sulle tracce dell’attaccante della Fiorentina Moise Kean.

Il giocatore ha una clausola rescissoria da 52 milioni di euro valida per i primi 15 giorni di Luglio e il calciomercato Napoli sta decidendo eventualmente se esercitarla o meno. Le due parti lavorano per trovare un accordo e questa pista intriga più di qualsiasi altra, è un nome che mette d’accordo tutti e non vuole ingaggi pesanti.

Per quel che riguarda il reparto offensivo occhio anche alle uscite e mentre la società sembra aver blindato Giacomo Raspadori restano in uscita Ngonge e Simeone. Il primo piace a Lazio e soprattutto Torino mentre Simeone dovrebbe andare a giocare in Liga con Valenica e Siviglia sulle sue tracce.