CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SOGNO LEAO!

Il calciomercato Napoli si appresta ad essere ricco di colpi, sia entrata che in uscita. L’ultima pazza idea del club partenopeo ha un nome e cognome ben preciso ovvero Rafa Leao. La stella del Milan potrebbe clamorosamente trasferirsi in Campania.

La situazione sembra anche ben avviata secondo Il Mattino, Giovanni Manna ha già parlato con l’entourage del portoghese, un colloquio molto proficuo e che qui potrebbe incredibilmente concretizzarsi questo passaggio.

Naturalmente l’arrivo di Allegri “frena” gli entusiasmi del popolo napoletano. Il tecnico avrà modo di spiegare ad ogni giocatore le sue idee e pensieri, lo stesso varrà per un giocatore chiave per i rossoneri come Rafa Leao.

Però nel caso non dovesse essere convinto del progetto o semplicemente avesse voglia di cambiare, anche se ha sempre mostrato grande fedeltà al Milan, il Napoli resta alla finestra con Manna pronto potenzialmente al grande colpo.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, MAZZOCCHI IN DUBBIO

Il calciomercato Napoli attuerà una vera e propria rivoluzione anche in uscita. Sono tanti i profili che secondo il Corriere dello Sport lasceranno il capoluogo campano dopo la meravigliosa stagione che ha regalato il quarto Scudetto.

Innanzitutto non verranno riscattati né Noah Okafor né Philip Billing. Il primo tornerà dunque al Milan mentre il secondo al Bournemouth, protagonista di uno dei gol decisivi per la vittoria del campionato ovvero l’1-1 contro l’Inter.

Natan verrà riscattato dal Betis mentre Lindstrom e Cajuste ritorneranno a Napoli dai prestiti all’Everton e Ipswich, salvo però messi subito sul mercato. Si troverà una soluzione per Folorunsho, che ha passato gli ultimi mesi alla Fiorentina senza riscattarlo.

Più in bilico le situazioni circa Mazzocchi e il duo di centrocampo Anguissa-Lobotka. Il primo è tentato dall’Al-Qadisiya, squadra pronta ad offrire un grande ingaggio al camerunense. Sullo slovacco ex Ceuta Vigo c’è l’Atletico Madrid.