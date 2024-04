Calciomercato Napoli News/ Rivoluzione possibile: Di Lorenzo e Kvaratskhelia in uscita? (oggi 4 aprile 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: DI LORENZO PUÒ PARTIRE

In questo momento le strategie del calciomercato Napoli riguardano… qualunque aspetto. Dopo una stagione largamente deludente, con uno scudetto abbandonato praticamente subito, la società partenopea sta cercando di fare piazza pulita e ripartire dopo i tanti errori dell’estate: cambieranno gli uomini che si occuperanno di calciomercato, ma anche in seno alla rosa ci sarà una rivoluzione. Se Piotr Zielinski è ormai promesso all’Inter e Victor Osimhen ha sostanzialmente fatto capire di essere in partenza, sarebbe molto più clamorosa la cessione di Giovanni Di Lorenzo, che veste questa maglia dal 2019 ed è diventato capitano dopo gli addii di Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Kalidou Koulibaly.

Di Lorenzo ha rinnovato di recente il suo contratto fino al 2028, ma come detto al Napoli in questo momento nessuno è intoccabile: il capitano azzurro piace soprattutto all’Inter perché potrebbe sostituire Denzel Dumfries e all’occorrenza agire nella difesa a tre, ma su di lui ci sarebbe anche l’interesse di club di Premier League perché negli ultimi tempi il suo status si è parecchio elevato, dalla vittoria degli Europei (da protagonista) alla Champions League giocata con il Napoli, nella quale ha anche raggiunto i quarti di finale nella passata edizione. La sua cessione potrebbe essere anche utile per intascare un tesoretto da reinvestire; sarebbe chiaramente un’operazione di calciomercato dolorosa, ma magari necessaria.

PER KVARATSKHELIA RINNOVO NON SEMPLICE

A proposito di calciatori che possono partire, il calciomercato Napoli come dicevamo qualche tempo fa ha tutta l’intenzione di rinnovare Khvicha Kvaratskhelia: il georgiano rimane uno dei pezzi pregiati della rosa e ha dimostrato tutto il suo valore con una stagione (con scudetto) che lo ha incoronato MVP di Serie A, quest’anno ha sicuramente faticato di più, come del resto tutta la squadra, ma ha comunque segnato 10 gol in campionato e soprattutto ha trascinato la Georgia alla storica qualificazione agli Europei; anche per questo dunque le operazioni sul rinnovo avrebbero subito un rallentamento, perché adesso l’entourage di Kvaratskhelia sta sondando la possibilità che altri club possano offrire di più rispetto ad Aurelio De Laurentiis.

Conterà ovviamente la volontà del calciatore, ma la proposta del Napoli, che arrivava a 3 milioni di euro, potrebbe non essere più sufficiente: dall’estero, in particolar modo dalla Premier League, ci sono società che potrebbero mettere sul piatto una cifra ben maggiore, facendo vacillare quel progetto che, come già scrivevamo, prevedrebbe di rimanere a Castelvolturno per un’altra stagione per maturare ulteriormente, e poi eventualmente esplorare una corazzata del calcio europeo. Staremo a vedere: magari anche l’eventuale qualificazione in Champions League, al momento parecchio complicata, potrebbe pesare sulla scelta ma in queste settimane il calciomercato Napoli potrebbe rivoluzionare quanto visto fino ad oggi.











