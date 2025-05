Calciomercato Napoli News: Maximilian Mittelstadt il nuovo terzino per Conte

La squadra partenopea è sempre più vicina ad assicurarsi il suo quarto scudetto grazie alla guida di Antonio Conte che dopo le prime gare poco convincenti con la difesa a 3 ha accettato di doversi adattare ai giocatori a lui a disposizione e schierare i suoi con una difesa a 4 dove sia i centrali che i terzini hanno potuto brillare. Tra tutti la fascia di sinistra ha convinto meno e per questo il calciomercato Napoli è alla ricerca di un sostituto che vada a prendere il posto da titolare nella prossima stagione visti i troppi infortuni di Spinazzola e Olivera e le prestazioni non sempre ottime.

Il nome del calciomercato Napoli che piace a Manna è quello di un semifinalista dell’ultimo Campionato Europeo, titolare inaspettato con la sua Germania, si tratta di Maximilian Mittelstadt, terzino sinistro ventottenne dello Stoccarda con cui l’anno scorso ha raggiunto una storica qualificazione in Champions League con ottime prestazioni. In questa Bundesliga ha collezionato 29 presenze e realizzato 1 gol e 6 assist, porta con sé esperienza e leadership e ha un prezzo per niente proibitivo di 20 milioni ma che con una buona trattativa e l’inserimento di bonus potrebbe benissimo essere abbassato.

Calciomercato Napoli News: Mario Perlingieri giovane obiettivo in attacco

Il calciomercato Napoli poi si muove anche in ottica futura cercando di assicurarsi giocatori giovani da poter poi girare in prestito per farli crescere in attesa che siano pronti per giocare con la maglia azzurra, la possibilità di girarli facilmente in prestito al Bari poi permette ai partenopei di scommettere su alcuni profili ancora da scoprire. È il caso di Mario Perlingieri, attaccante classe 2005 del Benevento con 4 gol e 3 assist in 30 partite nel girone C di Serie C e che gli azzurri potrebbero acquistare già ora per poche migliaia di euro per poi fargli fare esperienza con i biancorossi della Puglia.

Dal Bari però il Napoli potrebbe cercare di acquistare un nuovo giovane, già cercato nel mese di gennaio ma la cui trattativa non si è conclusa, ripercorrendo le operazioni che avevano portato in azzurro Cheddira e Folorunsho. Il nome è quello di Mehdi Dorval giocatore duttile della fascia sinistra che può giocare sia come terzino che esterno in una difesa a 3, con 5 milioni si concluderebbe l’affare e poi starebbe a Manna e al resto della dirigenza decidere se tenerlo nella rosa campione d’Italia di Conte o girarlo in prestito ad un’altra squadra di Serie A, magari una neopromossa.