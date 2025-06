Il calciomercato Napoli potrebbe salutare Amir Rrahmani per una cifra importante. Federico Chiesa è il preferito per la fascia sinistra

Calciomercato Napoli News: Amir Rrahmani sacrificato per ringiovanire la difesa

Nonostante siano già stati conclusi due importanti trasferimenti la società partenopea non vuole fermarsi e sta quindi continuando il suo lavoro di selezione per portare ad Antonio Conte più opzioni possibili per gli acquisti che verranno fatti per completare la rosa e renderla ancora più competitiva. Il calciomercato Napoli si sta focalizzando sugli esterni dove saranno i due i giocatori ad essere acquistati, per poi mettere la propria attenzione su un centrocampista che sostituisca Billing, che tornerà in Inghilterra dopo il prestito, e su un difensore centrale vista la possibile cessione di uno già in rosa.

Calciomercato Napoli News/ Grealish, arrivano conferme: altro colpo dal City in vista (16 giugno 2025)

A sorpresa infatti il calciomercato Napoli starebbe pensando di cedere una delle colonne della squadra, uno dei pochi giocatori presenti ad entrambi gli ultimi scudetti e uno di quelli che veste la maglia azzurra da più tempo, Amir Rrahmani.

Il difensore kosovaro infatti ha raggiunto i trentuno anni e potrebbe ancora essere ceduto per una cifra importante ed essere sostituito con un giocatore più giovane ma già dello stesso livello, che sarebbe Beukema del Bologna, sul difensore azzurro invece si è affacciato il Tottenham che offrirebbe 30 milioni, una cifra molto alta rispetto al valore del giocatore.

Calciomercato Napoli News/ Lookman, l'Atalanta chiede 60 milioni: Manna è già al lavoro (14 giugno 2025)

Calciomercato Napoli News: Federico Chiesa in pole position in attacco

Come detto il calciomercato Napoli si concentrerà sugli esterni visto che Conte ha richiesto l’acquisto di due giocatori in quella zona di campo, uno andrà a prendere il ruolo di Kvaratskhelia che non è mai stato sostituito mentre l’altro quello di Ngonge visto che l’idea della società partenopea è di cedere il belga. Il nome che ad oggi sembra essere il più vicino è Federico Chiesa che si è proposto alla squadra di Aurelio De Laurentiis per ritrovare il posto da titolare e la Nazionale, su di lui potrebbe esserci anche il Milan qualora vendesse Leao ma gli azzurri sono sicuramente in vantaggio.

Calciomercato Napoli News/ Obiettivi giovani con Pubill e Talbi, Hien piace in difesa (13 giugno 2025)

Le alternativa del calciomercato Napoli, all’ex Juventus sono diverse la prima è Dan Ndoye del Bologna, avrebbe caratteristiche diverse ma permetterebbe di sfruttare maggiormente David Neres sulla fascia sinistra, il problema è la valutazione molto alta che fanno i rossoblù, c’è poi il nome di Edon Zhegrova del Lille che piace molto a Manna ma su cui c’è tanta concorrenza. Il sogno rimane Ademola Lookman per cui però servono almeno 50 milioni e si sa che l’Atalanta npn farà sconti, ma nelle ultime ore si è aggiunta anche la suggestione Jack Grealish che vista la mancata convocazione per il Mondiale per Club è in uscita.