CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SI AVVICINA SAINT MAXIMIN

Il calciomercato Napoli vuole chiudere il prima possibile per il sostituto di Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ha salutato il capoluogo campano a gennaio ed è partito per il Paris Saint Germain dove ha subito messo a referto un assist all’esordio. Tornando agli Azzurri, il giocatore scelto per prendere il posto di Kvicha è Saint Maximin. L’ex Newcastle è ora di proprietà dell’Al Ahli, società con cui il Napoli ha iniziato a scambiare i documenti per chiudere la trattativa in maniera ufficiale.

Si tratta di un acquisto in prestito oneroso da 3/4 milioni di euro senza alcun diritto di riscatto. Insomma, un modo per far capire che la società vuole colmare il vuoto lasciato da Kvaratskhelia, ma senza investire pesantemente come farà in estate.

A questo punto Neres diventerà ancora più titolare fisso, esattamente come Politano mentre Saint Maximin così come Ngonge saranno pronti a subentrare. Davanti invece confermato Simeone come sostituto di Lukaku.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, COMUZZO VICINO ALLA PERMANENZA

Il calciomercato Napoli ormai sembra aver accantonato l’idea Comuzzo. Il giocatore piace parecchio sia a Conte che alla società, ma il problema è relativo alla richiesta della Fiorentina di Commisso che è reputata troppo alta.

I partenopei erano disposti ad offrire 30 milioni con tanto di bonus per cercare di convincere la società gigliata a cedere il proprio pupillo, anche se i tifosi si sono fortemente opposti all’idea di perdere il classe 2005.

Per questo Commisso ha chiesto ben 40 milioni per Comuzzo e a quel punto il Napoli ha fatto un passo indietro. Dunque a meno di clamorosi colpi di scena, il difensore rimarrà a giocare sotto l’attenta guida di Palladino.

