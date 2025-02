CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: UNA SITUAZIONE PARTICOLARE PER SAINT-MAXIMIN

Sono Allan Saint-Maximin e Pietro Comuzzo i due nomi caldi per il calciomercato Napoli nel finale della sessione invernale: di entrambi abbiamo già parlato, ma bisogna dare conto degli ultimi sviluppi di oggi, sabato 1° febbraio 2025, anche perché lunedì calerà il sipario e quindi ogni mossa in questo momento può diventare decisiva per la riuscita o meno di un affare. Cominciamo da Saint-Maximin, che abbiamo presentato come nuova idea come sostituto di Kvaratskhelia. La situazione non è delle più semplice, perché il francese classe 1997 gioca nel Fenerbahce di Jose Mourinho, ma in prestito dall’Al Ahli, quindi sono tre le parti coinvolte, più il giocatore.

Detto che Saint-Maximin spinge per passare al Napoli, che sarebbe destinazione graditissima per arrivare nel grande calcio e lottare per lo scudetto, SportMediaset ricorda che in Arabia Saudita il mercato è già chiuso e questo è un problema, perché l’Al Ahli dovrebbe farlo rientrare dal Fenerbahce per poi girarlo al Napoli. In Arabia però i paletti non sono così rigidi e l’Al Ahli avrebbe garantito al Napoli che riceverà una deroga. Ecco allora che questo ostacolo sarebbe superato, bisogna però sciogliere il prestito con i turchi e poi perfezionare la cessione al Napoli, per circa 4 milioni, tutto entro lunedì perché naturalmente in Italia non ci saranno deroghe.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: DE LAURENTIIS ALZA L’OFFERTA PER COMUZZO

L’affare che porterebbe ad Allan Saint-Maximin sarebbe comunque più semplice rispetto agli altri, in primis Alejandro Garnacho, che ormai sembra essere destinato a rimanere al Manchester United, motivo per cui il francese è in pole position per il calciomercato Napoli, insieme naturalmente al già citato Pietro Comuzzo per quanto riguarda la difesa. Per il friulano classe 2005 la buona notizia è legata al rapporto di amicizia fra Aurelio De Laurentiis e Rocco Commisso, per cui l’offerta del Napoli è arrivata a 35 milioni bonus compresi.

Dal canto suo, la Fiorentina ne chiede 40, quindi la differenza si è ridotta considerando che in precedenza si parlava di 45 milioni, anche se sembra che sotto quella soglia Commisso non sia disposto a scendere per questo talento che fa parte della Fiorentina fin da quando aveva 13 anni, quindi con tutta la trafila fino alla Primavera e al debutto in prima squadra proprio contro il Napoli l’8 ottobre 2023, nella vittoria viola che portò all’esonero di Rudi Garcia. Con Raffaele Palladino è diventato titolare, quindi è comprensibile che la Viola non voglia fare molti sconti anche all’amico De Laurentiis. Se l’accordo non arriverà entro lunedì, possiamo comunque stare certi che se ne riparlerà in estate.