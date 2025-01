Calciomercato Napoli News, salta Garnacho?

Dopo la cessioni di Khvicha Kvaratskhelia, il calciomercato Napoli si è proposto in questi giorni di gennaio come possibile protagonista assoluta. La squadra di Aurelio De Laurentiis ha infatti a disposizione circa 70 milioni di euro per sostituire l’eroe dello Scudetto azzurro di due anni fa. Antonio Conte, si sa, è un allenatore particolarmente esigente sul mercato, e con il Napoli in piena lotta per lo Scudetto erano attesi i fuochi di artificio.

Gli azzurri tuttavia sono stati fino ad ora piuttosto attendisti per quanto riguarda il mercato in entrata. Il nome di calciomercato napoli più caldo fin dall’inizio del mese di gennaio era sembrato quello di Alejandro Garnacho. L’esterno argentino ha solo 20 anni ed è uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. Inoltre, la difficile situazione che da anni attanaglia il Manchester United non può che agevolare la trattativa. Il direttore sportivo dei partenopei Manna nella giornata di ieri ha però incontrato a pranzo il suo omologo inglese, Matt Hargreaves, per trattare il giocatore di proprietà dei Red Devils. Dall’incontro è emersa una richiesta da parte degli inglesi di sessanta milioni di euro. Il direttore sportivo del Napoli si è per ora spinto fino a cinquanta milioni, perciò ad oggi dieci milioni di euro tengono in stallo la trattativa.

Calciomercato Napoli News, torna di moda Adeyemi

Con Garnacho in stand by il calciomercato Napoli non può certo stare con le mani in mano rischiando di perdere un top player nel bel mezzo della stagione. Così i partenopei sarebbero tornati su una pista già precedentemente sondata, quella che porta all’esterno del Borussia Dortmund Karim Adeyemi. Classe 2002 il giocatore in forza al Borussia Dortmund è infatti anch’esso uno dei talenti più promettenti della sua generazione, e Antonio Conte lo vorrebbe al suo Napoli come erede del georgiano.

Il Borussia Dortmund avrebbe già individuato in Yunus Akgun, ventiquattrenne del Galatasaray, il sostituto di Adeyemi, che sarebbe quindi sulla porta. Per portarlo a Napoli però Manna dovrà sbaragliare la concorrenza del Chelsea che avrebbe messo nel mirino il tedesco. Al momento sono sconosciute le cifre dell’affare, ma da ieri sarebbero ricominciati i contatti fra i tedeschi e il club guidato da Aurelio De Laurentiis. Intanto Antonio Conte è stato chiaro sul profilo da lui individuato come nuovo attaccante: “Non prendiamo giocatori di prospettiva, dobbiamo fare le cose nella maniera giusta. Se le cose non vengono fatte per bene rimaniamo con questi ragazzi”.

