Calciomercato Napoli News/ Salta James? Icardi, ingaggio da 7.5 mln! (ultime notizie)

Continuano le voci di calciomercato che vorrebbero Mauro Icardi al Napoli. Il centravanti argentino non rientra più nei piani dell’Inter come ha svelato senza troppi giri di parole Beppe Marotta. Su di lui ci sono le big del calcio italiano Juventus e Napoli appunto. Gli azzurri potrebbero approfittare di un club troppo preso dal caso De Ligt per affondare il colpo. Secondo FcInterNews il calciatore avrebbe ricevuto un’offerta di 7.5 milioni di euro l’anno, oltre ai bonus. Intanto si vocifera della possibilità che viva insieme alla moglie e manager in una villa di Posillipo. Attenzione però a dare per morta la Juventus che ha sempre dimostrato di essere pronta a dividersi su più tavoli di contesa. La squadra bianconera tornerà al lavoro il 10 luglio prossimo, ma intanto le voci di calciomercato non si fermano di certo qui.

Calciomercato Napoli News, salta James Rodriguez? (ultime notizie)

Dopo aver praticamente chiuso la trattativa per James Rodriguez il Napoli sul calciomercato si era interessato ad altro. Ora però sembra che questa leggerezza possa costare davvero molto cara. Secondo l’esperto di calciomercato della squadra Rai Sport Ciro Venerato infatti l’Atletico Madrid del Cholo Diego Pablo Simene avrebbe sorpassato gli azzurri, pronto a mettere a segno il colpo. Il colombiano però è giocatore di rara qualità e in azzurro si adatterebbe alla perfezione agli schemi di Caro Ancelotti. Qualora dovesse saltare questa trattativa i partenopei hanno già alcuni nomi sul taccuino che potrebbero dare lo stesso contributo anche se magari lasciano sognare meno i tifosi. Tra questi tornerebbe immediatamente d’attualità il nome di Nicolò Barella seguito con insistenza da Roma e Inter ma ancora fermo in Sardegna per giocare con il suo Cagliari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA