CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SANCHO DOPO KVARA

Il calciomercato Napoli continua con la ricerca del proprio esterno offensivo sinistro. L’addio di Kvicha Kvaratashkelia ha lasciato un vuoto difficile da colmare e a dimostrarlo è stata la Champions League vinta con tanto di gol in finale contro l’Inter.

Tornando ai campani, il sostituto del georgiano è stato da gennaio a giugno Noah Okafor dal Milan, ma è stato utilizzato con il contagocce e il suo riscatto è pressoché da escludere, così come quello di Philip Billing dal Bournemouth.

L’ultimo profilo emerso è quello di Jadon Sancho. Di proprietà del Manchester United, l’inglese ha passato le ultime due stagioni in prestito, prima al Borussia Dortmund e quest’anno al Chelsea, ed è probabile che i Red Devils vogliano cederlo definitivamente quest’estate.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, NUNEZ PER L’ATTACCO

Il Calciomercato Napoli è sempre a caccia di una punta. Romelu Lukaku naturalmente rimarrà, complici sia i numeri e la seconda parte di stagione molto positiva sia il rapporto umano e lavorativo con Antonio Conte, a dir poco perfetto.

Il belga però non basta ed è per questo che i partenopei sono alla ricerca di altri profili. Simeone infatti dovrebbe andare via dal Napoli, dato che il Pisa ha chiesto informazioni per farlo diventare il proprio attaccante titolare.

I nomi in orbita azzurra sono Lorenzo Lucca, valutato una trentina di milioni dall’Udinese e con la Roma a fare da concorrenza, e Darwin Nunez: l’attaccante del Liverpool è presente anche nella lista dei desideri del Milan di Allegri.