CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Se parte Osimhen si punta su Dembelé. Lozano, passo d’addio? (12 luglio 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, COLPO DEMBELÈ?

Il calciomercato del Napoli potrebbe vivere una sorpresa nelle ultime ore, con un’indiscrezione che arriva direttamente dalla Spagna. Secondo quanto riportato dal giornale catalano “El Nacional“, il club partenopeo sarebbe pronto a un audace colpo sul mercato nel caso in cui riuscisse a ottenere una buona somma di denaro dalla cessione di Victor Osimhen. Il nome che circola è quello di Ousmane Dembelè, attaccante del Barcellona. Secondo “El Nacional”, il Napoli sarebbe persino disposto a pagare la clausola di rescissione dell’esterno destro d’attacco francese, che ha anche la cittadinanza croata e ha vinto la Coppa del Mondo con la Francia nel 2018.

Calciomercato Napoli News/ Assalto a David del Lille se parte Osimhen (11 luglio 2023)

Dembelè, 26 anni, è stato al Barcellona per sei stagioni e potrebbe presto rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2024. Il tecnico Xavi nutre grande stima per il giocatore e ciò potrebbe influire sulla sua decisione. Nella scorsa stagione, Dembelè ha registrato 13 assist, il miglior risultato di tutti i giocatori della Liga, nonostante abbia iniziato da titolare solo 15 partite. I suoi numeri continuano a migliorare, e prima della sosta per i Mondiali era terzo nella classifica dei gol e assist combinati nella Liga, con 9, secondo nella classifica degli assist attesi, con 3,48, quarto nella classifica dei passaggi verticali, con 19, terzo nella classifica dei “passaggi intelligenti“, con 17, e primo nella classifica dei passaggi chiave, con 14. Solo Messi (28) e De Bruyne (25) hanno fornito più assist di lui (19) nel 2022.

Calciomercato Napoli News/ Si avvicina Faraoni. A centrocampo c'è una nuova idea... (lunedì 10 luglio 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DE LAURENTIIS “PIZZICA” LOZANO

Nel frattempo, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato del futuro di Hirving Lozano, il cui contratto con il club scadrà il 30 giugno 2024. Durante la presentazione delle nuove maglie per la stagione 2023/2024, De Laurentiis ha fatto un discorso chiaro sui giocatori in scadenza di contratto, e ha successivamente commentato il caso di Lozano in un’intervista a Espn. Il presidente ha affermato che non ritiene Lozano uno stupido e che quando arriverà il momento di incontrare il nuovo allenatore e di essere concentrato, il giocatore capirà che potrebbe essere meglio prolungare il suo contratto o cercare altrove.

Calciomercato Napoli News/ Mbappè e Osimhen, operazioni legate: tremano gli azzurri! (7 luglio 2023)

De Laurentiis ha anche criticato gli agenti dei giovani calciatori, definendoli avidi e sottolineando che la loro attività è “stupida, inefficace e inefficiente“. Questo lascia intendere che senza un rinnovo del contratto, il talentuoso attaccante messicano potrebbe essere ceduto dal Napoli durante questa sessione estiva di calciomercato, nonostante il suo ruolo di protagonista nella conquista dell’ultimo Scudetto, con la squadra che ha conquistato l’ultimo tricolore che rischia dunque di essere profondamente rinnovata rispetto alla formazione tipo che era stata a disposizione di Luciano Spalletti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA