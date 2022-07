CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Seguito Kostic, Milenkovic se parte Koulibaly

Calciomercato Napoli news, Kostic dell’Eintracht nel mirino

Il Napoli sta lavorando per garantire a mister Spalletti un organico altamente competitivo per la prossima stagione tramite acquisti e cessioni nel corso di questa finestra di calciomercato estivo. I nomi accostati ai partenopei non mancano di certo ma le indiscrezioni delle ultime ore raccontano dell’interesse espresso nei confronti di Filip Kostic, di proprietà dell’Eintracht Francoforte con cui ha un contratto fino al giugno del 2023, ovvero al termine della stagione alle porte.

Accostato anche all’Inter nel recente passato, il ventinovenne potrebbe però essere un profilo troppo costoso per le politiche societarie del Napoli. I tedeschi, come rivelato da La Gazzetta dello Sport, chiederebbero infatti più di 20 milioni di euro per il cartellino del calciatore ma i campani contano sul fatto di poter trattare con l’agente del calciatore, il procurator Alessandro Lucci, per cercare di abbassare la richiesta iniziale.

Calciomercato Napoli news, Milenkovic al posto di Koulibaly

Se da un lato Kostic potrebbe essere un giocatore utile per centrocampo ed attacco, dall’altro il Napoli potrebbe dover mettere mano anche alla sua difesa in questa sessione di calciomercato. Gli azzurri devono infatti guardarsi bene dagli assalti degli altri club nei confronti dei suoi campioni e la voce che potrebbe preoccupare di più i partenopei riguarderebbe l’interesse espresso dalla Juventus nei confronti di Kalidou Koulibaly. Il difensore sarebbe stato individuato dai bianconeri come il candidato principale per rimpiazzare De Ligt, seguito da Chelsea e Bayern Monaco, ed in caso di sua partenza il Napoli tenterà di mettere le mani su Nikola Milenkovic della Fiorentina nonostante il serbo sia stato a sua volta contattato dall’Inter per rimpiazzare Skriniar, destinato al Paris Saint-Germain.

