Calciomercato Napoli News/ Sfuma il sogno James Rodriguez, Verdi al Torino

I tifosi del Napoli si aspettavano che il calciomercato si potesse chiudere col botto, dopo che in estate erano stati fatti tanti nomi di calciatori importanti. Tra questi il tormentone più lungo è stato quello attorno a James Rodriguez che sembrava ormai ad un passo e che alla fine è tramontato in maniera inaspettata. Tutto figlio di un accordo non trovato tra le parti con la società azzurra che spingeva per il prestito e il Real immobile sulla cessione a titolo definitivo. Alla fine il colombiano è rimasto a Madrid con un ben servito agli azzurri che non è piaciuto i tifosi pronti ad accusare Aurelio De Laurentiis di averli illusi senza poi rimediare di fatto al colpo mancato. Nell’ultimo giorno di calciomercato è stato ufficializzato dalla lista gratuita Fernando Llorente ex Juventus che in passato punì proprio il Napoli con un gol in fuorigioco che accese molte polemiche.

Calciomercato Napoli news, Verdi al Torino ma che corsa

È stata una corsa contro il tempo quella del Napoli nell’ultimo giorno di calciomercato con l’affare Simone Verdi alla fine concretizzatosi. Il calciatore è tornato al Torino anche se durante la giornata di ieri sono state molte le voci che si sono rincorse con la seria possibilità di veder sfumare tutto. Il calciatore ha dimostrato grande entusiasmo per questo progetto, prendendosi anche il bentornato a braccia aperte del presidente Urbano Cairo. Per il 27enne di Broni si chiude quindi dopo appena un anno, condito da 22 presenze e 3 gol, l’avventura in azzurro. Opportunità che si era guadagnato a fronte di due stagioni strepitose con la maglia del Bologna che lo avevano portato anche a giocare con la maglia della nazionale azzurra.

