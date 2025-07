Il calciomercato Napoli vuole uno tra Samuel Lino e Takefusa Kubo come ultimo colpo in attacco dopo la cessione di Victor Osimhen

Calciomercato Napoli News: Victor Osimhen lascia l’Italia

Il calciomercato Napoli ieri ha ufficializzato l’arrivo di Sam Beukema dal Bologna ma le operazioni che verranno portate a termine non sono finite qui, Antonio Conte infatti ha richiesto ancora un esterno offensivo, un terzino destro che sia il sostituto di Di Lorenzo e in caso di cessione di Raspadori anche una terza punta.

Calciomercato Roma News/ Saltano Rios e Gloukh due obiettivi, Elmas l’alternativa (21 luglio 2025)

Nelle ultime ore però uno degli obiettivi della dirigenza partenopea è vicino al trasferimento ad un’altra formazione obbligando così Manna a scegliere un profilo differente senza preoccuparsi del suo eventuale costo.

Il lavoro di questi anni di Aurelio De Laurentiis e le ultime cessioni infatti hanno permesso alla squadra di avere i conti in ordine e la possibilità di spendere senza doversi preoccupare delle uscite che comunque aiutano ad aumentare il budget a disposizione, tra queste sicuramente influente è quella di Victor Osimhen che si è sbloccata negli ultimi giorni.

Calciomercato Juventus News/ Mbangula ceduto in Germania, Arnau Martinez se parte Savona (21 luglio 2025)

Il nigeriano verrà accontentato e sarà un nuovo giocatore del Galatasaray che spenderà 40 milioni immediatamente e altri 30 nel 2026 con 5 di bonus facilmente raggiungibili legati ai suoi gol, il Napoli avrà poi il 10% sulla futura rivendita e ha inserito una penale da 75 milioni in caso di cessione in Italia nei primi due anni di contratto.

Calciomercato Napoli News: Samuel Lino o Takefusa Kubo al posto di Ndoye

Per la fascia il preferito del calciomercato Napoli era lo svizzero Dan Ndoye, mentre gli azzurri stavano trattando l’uscita di Osimhen, fondamentale per assecondare le richieste del Bologna, il giocatore è stato contattato dal Nottingham Forest che lo ha scelto per sostituire Elanga passato al Newcastle, e con cui ha trovato un accordo.

Calciomercato Roma News/ Gasperini insoddisfatto, può chiamare un suo pretoriano? (oggi 21 luglio 2025)

Sfumato quindi il giocatore rossoblù gli azzurri sono passati ad altri due obiettivi di cui il primo è Samuel Lino, venticinquenne brasiliano che gioca nell’Atletico Madrid e che con 25 o 30 milioni può essere acquistato.

Il brasiliano è solito giocare sulla fascia sinistra dove però il Napoli può già contare su David Neres e Noa Lang, per questo Manna e il suo team hanno messo gli occhi anche su Takefusa Kubo, classe 2001 giapponese di proprietà della Real Sociedad e che gioca sulla fascia destra.

Il suo prezzo è decisamente superiore, intorno ai 40 milioni anche perché i baschi devono concedere al Real Madrid una percentuale sulla vendita del giocatore che quest’anno ha avuto una stagione un po’ sottotono da 36 partite giocate ne La Liga e soli 5 gol realizzati.