Calciomercato Napoli News: dopo la beffa per lo svizzero, destinazione Nottingham, Manna dovrà decidere chi sarà il sostituto (29 luglio 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, NDOYE HA PREFERITO LA PREMIER

Il calciomercato Napoli ha pagato a caro prezzo l’interessamento del Nottingham Forest per Dan Ndoye. Quella che sembrava una concorrenza senza grandi intenzioni si è trasformata nella squadra che ha soffiato il giocatore ai campani.

Mentre il Napoli si avvicinava ai 40, gli inglesi erano fermi a metà del prezzo. Poi c’è stato uno sprint importante del Nottingham che doveva sostituire Elanga e con un’offerta importante sia al Bologna che al giocatore (5 a stagione) ha fatto saltare il banco.

Il calciatore ha preferito in ogni caso il progetto della Premier League e magari la possibilità un giorno di migliorare ulteriormente la propria posizione all’interno del campionato più ricco del mondo. I partenopei son rimasti con un pugno di mosche in mano e ora pensano al sostituto.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IPOTESI ZACCAGNI

Chi si unirà al calciomercato Napoli? Sono tanti i nomi nella lista dei bianconeri a partire da Chiesa. Il calciatore ha trovato una sorta di accordo con l’Atalanta che dimezzerebbe le spese per l’operazione con il Liverpool dunque Manna dovrà effettuare un sorpasso.

Occhio a Nusa del Lipsia, calciatore che con 35 milioni potresti far approdare in Italia dopo che lo stesso norvegese ha segnato in Nazionale proprio agli Azzurri nel match di qualificazione al prossimo Mondiale perso per 3-0.

Il profilo potrebbe però arrivare dall’Inghilterra, anche se dovranno abbassarsi nettamente lo stipendio: potrebbe arrivare Sterling in uscita così come Grealish, che raggiungerebbe il suo ex compagno al City Kevin De Bruyne.

Inoltre Alfredo Pedullà ha citato il nome di Zaccagni: a Conte piace, il Napoli sarebbe disposto e lui ha anche la moglie nativa di Napoli. A frenare però l’entusiasmo c’è la situazione di mercato della Lazio che difficilmente aprirà a cessioni.

