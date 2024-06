CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Si accelera per Buongiorno, Lukaku dice no all’Arabia (21 giugno 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, BUONGIORNO PIÙ VICINO!

Il calciomercato del Napoli sta vagliando diverse soluzioni per la difesa, non ultima l’operazione futuribile per Rafa Martinez preso direttamente dal Real Madrid e la sua rinomata cantera. Non è un mistero però che per Antonio Conte la scelta d’elezione per la zona centrale della retroguardia sia quella legata ad Alessandro Buongiorno. Conte e Buongiorno si sono già incontrati, parlati e piaciuti, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino. Il Napoli ha offerto al club granata 40 milioni per il suo cartellino, ma Cairo ne chiede 45.

Dunque cifra importante richiesta dal Torino e valutazioni in corso ma la forbice si sta riducendo. Dopo aver rifiutato l’offerta dell’Atalanta a gennaio, Buongiorno sta spingendo con il club granata per cambiare aria. Buongiorno si è distinto nel corso della sua pur giovane carriera già enfant prodige nel Carpi e nel Trapani di Castori in Serie B. Poi il grande salto in Serie A con il Torino, di cui è diventato capitano, e la convocazione di Spalletti in Nazionale per Euro 2024: un escalation che il difensore vuole completare con il passaggio a una big come il Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LUKAKU ASPETTA CONTE

Il calciomercato del Napoli poi attende anche di poter sferrare l’assalto verso un big come Romelu Lukaku, che sarebbe un nome in grado sicuramente di infiammare i tifosi partenopei. Il Napoli dovrà inevitabilmente intervenire anche in attacco, dato che quasi sicuramente Victor Osimhen lascerà la maglia azzurra e per la sua sostituzione il belga resta di gran lunga il pupillo di Antonio Conte, dai tempi in cui contribuito significativamente allo Scudetto vinto all’Inter assieme al tecnico salentino.

Nonostante le richieste pressanti di Conte, il Napoli dovrà lavorare per abbassare le elevate richieste di calciomercato del Chelsea, che non sono modeste e hanno portato la Roma a rinunciare al possibile riscatto di “Big Rom” dopo il prestito di un anno nella Capitale. Lukaku sta provando a fare la sua parte per agevolare il passaggio al Napoli e sta temporeggiando con i club arabi interessati a lui per aspettare la mossa di calciomercato degli azzurri che nel frattempo stanno anche valutando alternative se i Blues non dovessero calare il prezzo, chiedendo informazioni anche su Gyokeres (Sporting), Dovbyk (Girona) e Gimenez (Feyenoord).

