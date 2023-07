Calciomercato Napoli News/ Si avvicina Faraoni. A centrocampo c’è una nuova idea… (lunedì 10 luglio 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: ZANOLI IN USCITA

Il calciomercato Napoli si muove a piccoli passi per regalare gli innesti giusti a mister Rudi Garcia. Dopo il rinnovo di capitan Giovanni Di Lorenzo, la dirigenza azzurra lavora per il suo vice. Nome caldo è quello di Marco Davide Faraoni, in uscita dopo tanti anni all’Hellas Verona. Il laterale classe 1991 ha altri due anni di contratto con gli scaligeri ma può uscire con un’offerta da circa due milioni di Euro.

A facilitare l’operazione, inoltre, potrebbe essere Alessandro Zanoli. Il Napoli, infatti, vorrebbe cederlo in prestito per aiutarlo a maturare e lo stesso club del presidente Setti si sarebbe già mostrato interessato al difensore laterale che nell’ultima stagione si è messo in mostra con la maglia della Sampdoria. In questo senso, però, c’è da superare la concorrenza del Genoa, da tempo interessare al calciatore.

DE PAUL IN CASO DI CESSIONE DI ZIELINSKI

Calciomercato Napoli: Victor Osimhen rimane in una fase di stallo, si può dire lo stesso per Piotr Zielinski. L’ipotesi di vedere, l’anno prossimo, il centrocampista con un’altra maglia c’è, eccome. Il polacco è stato una pedina fondamentale per il gioco di Spalletti: con la sua immensa tecnica ha legato alla perfezione i reparti, incidendo a dovere in zona offensiva. Ma il mancato rinnovo è un dato di fatto, situazione che desta incertezza e, soprattutto, interesse da altri club, Lazio in primis.

Ma in casa Napoli l’eventuale sostituto sembra essere individuato. Rodrigo De Paul sarebbe il centrocampista ideale. Potrebbe interpretare diversi ruoli, anche se quello della mezzala gli si addice maggiormente. A 29 anni appena compiuti, De Paul è nel pieno della sua maturità calcistica. Il Napoli lo sa, lo conosce e lo ammira da diversi anni ormai. L’incastro con una possibile cessione di Zielinski, potrebbe essere il gancio giusto per vedere l’argentino giocare ogni settimana al “Maradona”.

