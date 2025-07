Il calciomercato Napoli vede gli azzurri molto attivi sia in entrata che in uscita. Vicino la chiusura della trattativa per l'addio a Victor Osimhen.

Calciomercato Napoli, la squadra azzurra è regina di questa sessione

Il calciomercato Napoli è sempre più in una fase calda ed il club azzurro lavora sia in entrata che in uscita con gli azzurri che si candidano per il ruolo di regina di calciomercato. La formazione di Antonio Conte giocherà domani la seconda amichevole, manca poco alla fine del ritiro di Dimaro ma la società intanto lavora per accontentare il tecnico pugliese.

Il primo nome sulla lista di Conte è Ndoye, priorità del club partenopeo ma giocatore che il Bologna non vorrebbe cedere. Presto una nuova offerta da 40 milioni più 5 di bonus ma non è detto che il club accetterà ed eventualmente il Napoli sta sfogliando la margherita dei possibili sostituti e nello specifico ci sono quattro nomi nello specifico nel mirino.

Come riporta il Corriere dello Sport il Napoli valuta alcuni candidati, di spessore e prezzo differente, come alternativa a Ndoye e il primo nome è Raheem Sterling, esterno offensivo di proprietà del Chelsea e che i Blues vogliono cedere. Il principale problema è l’ingaggio con il club inglese che vuole cedere ed apre anche a pagare parte del ricco ingaggio del giocatore, l’opzione più probabile è il prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Napoli, non solo Ndoye: gli azzurri vicini anche a Milinkovic Savic

Ma oltre a Sterling il calciomercato Napoli vede l’interesse degli azzurri anche per Jack Grealish che vede gli stessi problemi di Sterling e il nome a sorpresa di Armand Laurientie del Sassuolo, profilo che piace per la sua duttilità e somiglianza con Ndoye. Occhio infine anche alla pista Nusa del Lipsia come ulteriore alternativa.

Il Napoli è inoltre ha praticamente chiuso per la cessione di Victor Osimhen al Galatasaray, il club azzurro incasserà circa 75 milioni di euro più una percentuale del 10 % sulla rivendita. Dopo una lunga querelle Osimhen lascia definitivamente il Napoli mentre in entrata occhio anche ad altre operazioni.

Dopo aver ceduto Ngonge al Torino i partenopei sono vicini ad acquistare Milinkovic Savic per oltre 20 milioni di euro mentre al momento c’è una fase di stallo su Juanlu, terzino spagnolo per cui il Siviglia chiede al momento troppo. La società partenopea potrebbe decidere di puntare sulla permanenza di Zanoli, richiesto dal Bologna ma che al momento si allena con gli azzurri.