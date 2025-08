Calciomercato Napoli News, il nome di Miguel Gutierrez è in cima alla lista dei desideri dei partenopei, operazione in chiusura

Il calciomercato Napoli è concentrato su Miguel Gutierrez in queste ore. Il 24enne terzino della nazionale spagnola, di proprietà del Girona, potrebbe essere infatti il prossimo colpo dei partenopei. Come riferito dal quotidiano Il Mattino, nelle scorse ore si è tenuto un nuovo contatto con Quilon, agente del ragazzo, e sembra che l’intesa sia vicina, un contratto di cinque anni, scadenza nel 2030, con ingaggio da due milioni di euro netti a stagione più eventuali bonus. Sulle tracce del giocatore vi è da tempo anche l’Olympique Marsiglia, ma la prima scelta di Gutierrez sarebbe il Napoli, di conseguenza l’operazione sembrerebbe fattibile.

Resta da capire come arriverà l’eventuale fumata bianca con la squadra iberica, tenendo conto che il cartellino del calciatore vale circa 20 milioni di euro. Curioso come il Girona affronterà il Napoli nella prossima amichevole, di conseguenza l’occasione potrebbe essere buona per appunto concludere l’affare. L’affare dovrebbe chiudersi in cambio di un assegno da 18 milioni di euro in favore appunto degli spagnoli, e ogni possibile ora sembrerebbe buona per l’annuncio: staremo a vedere quello che accadrà.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IL PUNTO SU RASPADORI

Calciomercato Napoli molto attento anche alle uscite, a cominciare da quella di Giacomo Raspadori, la cui prossima meta potrebbe essere la Madrid di Diego Pablo Simeone. Secondo quanto emerso sembra che nelle scorse ore vi siano stati dei contatti fra alcuni rappresentanti dei Colchoneros e l’agente del nazionale azzurro, di conseguenza l’interesse dei madrileni è concreto.

Resta però da capire se si troverà l’intesa visto che il Napoli lascerebbe partire il suo giocatore solo in cambio di un assegno pesante (si parla di 30 milioni di euro), di conseguenza è tutto un divenire. Attenzione anche ad un altro talento spagnolo che anima il calciomercato Napoli, leggasi Juanlu Sanchez, 21enne di Siviglia che dovrebbe lasciare il club andaluso.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, FRA ARRIVI E MOLTE USCITE

Non è stato convocato per la sfida contro l’Almeyda, chiaro indizio di come la sua permanenza in Andalusia sia ormai agli sgoccioli. Sulle sue tracce vi sono anche gli inglesi del Wolverhampton, e attenzione anche all’Everton: il Napoli resta alla finestra. Il sogno resta Jack Grealish del Manchester City, dopo l’arrivo di De Bruyne, e occhio a Federico Chiesa, ex Juventus e Fiorentina che lascerà il Liverpool. Infine le operazioni in uscita, con Vergara in partenza, ormai in fondo alle preferenze di Conte, mentre Simeone dovrebbe trasferirsi a Torino, sponda granata.

Attenzione anche al ritorno in Inghilterra di Cajuste, che piace però anche al Beskitas e all’Arabia. Tutte trattative in uscita che sfoltiranno la rosa ma soprattutto alleggeriranno il monte ingaggi e permetteranno di introitare quei milioni di euro che potrebbero poi essere utilizzati per altre trattative in ingresso, quando mancano 20 giorni all’inizio del nuovo campionato di Serie A 2025-2026.