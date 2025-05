CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: ACCELERATA PER DAVID

Le notizie riguardanti il calciomercato Napoli negli ultimi giorni si sono concentrate sulla possibilità, che sembrerebbe concreta, che Kevin De Bruyne vesta la maglia partenopea: un grande sogno ovviamente per tutto quello che comporterebbe questa operazione, ma c’è un altro nome che scalda i cuori dei tifosi ed è quello di Jonathan David. Il canadese del Lille è una sorta di oggetto del desiderio di ormai tanti club di prima fascia: destinato a lasciare la Ligue 1, da tempo è seguito dalla Juventus che lo ha anche incrociato in Champions League (subendovi gol), ma piace parecchio anche a Inter e Milan, e in questa lista ultimamente dobbiamo anche aggiungere il Napoli che, secondo il profilo di Fabrizio Romano, avrebbe anche fatto dei passi avanti.

Ci sarebbe stato infatti un primo contatto tra l’entourage di David e la dirigenza partenopea; ricordiamo che l’attaccante canadese arriverebbe a parametro zero ma i costi previsti per l’ingaggio e le commissioni non sono indifferenti. Ad ogni modo, in questo preciso momento il calciomercato Napoli sembrerebbe essere in vantaggio sulla concorrenza; bisogna soprattutto bruciare la Premier League, dunque con un occhio alla situazione di De Bruyne si sonda anche la pista Lille per arrivare a un calciatore che potrebbe far fare il salto di qualità nel reparto offensivo, soprattutto in caso di addio a Romelu Lukaku ma anche nell’eventualità di giocare insieme al belga.

UN ALTRO NOME CALDO

Tuttavia come detto il calciomercato Napoli potrebbe incontrare qualche difficoltà nel chiudere con Jonathan David: naturalmente ci sono più piste aperte per l’attaccante e allora ecco che si torna a guardare alla Premier League, non solo per Kevin De Bruyne ma anche per Darwin Nuñez. Qui la situazione è diversa: l’uruguayano è sotto contratto con il Liverpool fino al 2028 ma difficilmente continuerà la sua avventura ai Reds, nonostante la vittoria del campionato ha deluso le attese in quella che sarebbe dovuta essere la stagione della consacrazione, appena 7 gol in 45 partite su tutte le competizioni non sono numeri che gli permetterebbero di rimanere agli ordini di Arne Slot.

L’addio appare sancito dopo tre anni, che sono stati più corredati da ombre che da quelle luci che il calciatore aveva promesso ai tempi del Benfica; il Napoli è vigile sulla situazione di Darwin Nuñez ma si parte da una valutazione di 50 milioni di euro, chiaramente il calciomercato ci ha insegnato che si può trattare e inserire qualche formula ma anche in questo caso bisognerà anche fare fronte ad altri club sulle tracce dell’uruguayano, che ad esempio potrebbe decidere di rimanere in Premier League e rilanciarsi in un campionato che ha imparato a conoscere (in questo senso attenzione al Newcastle, soprattutto se dovesse centrare la qualificazione in Champions League). Due trattative diverse per il Napoli, in questo momento sembrerebbe anche che una escluda l’altra ma vedremo quali saranno i piani di Giovanni Manna.