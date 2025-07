CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: IN SALITA LA STRADA VERSO TORINO

Il calciomercato Napoli sta cercando di risolvere la “grana” Victor Osimhen, un tema che si ripete dalla scorsa estate, ma nel frattempo ovviamente porta avanti altre operazioni. Una di queste riguarda il ruolo del portiere: come sappiamo Alex Meret ha rinnovato, ma ad Antonio Conte non basta.

L’allenatore dei campioni d’Italia infatti vuole che tra i pali del Napoli ci sia una concorrenza stimolante per entrambi gli elementi: scenario che in qualche caso può essere controproducente, ma qui sembra chiaro che Meret sarà il titolare, solo andrà eventualmente stimolato con un “avversario” di valore.

Un nome segnato da tempo per il calciomercato Napoli come secondo portiere è quello di Vanja Milinkovic-Savic: la militanza nel Torino lo ha fatto maturare, il serbo conosce molto bene la nostra Serie A e rappresenta per Conte e Giovanni Manna il profilo giusto per avere le spalle coperte qualora Meret dovesse infortunarsi o anche solo calare il suo rendimento.

Uno dei segreti di una grande squadra, per di più impegnata in Champions League, è anche quello di essere ben coperta nel ruolo di portiere, senza sottovalutare una riserva che in parecchi casi può essere determinante. Qui però bisogna dire che la strada di calciomercato appare in salita.

LE RICHIESTE DI CAIRO PER MILINKOVIC-SAVIC

Abbiamo citato Osimhen nel calciomercato Napoli, e possiamo dire che lo scenario che riguarda Vanja Milinkovic-Savic sia molto simile a quello dell’attaccante nigeriano. I partenopei non mollano per Osimhen e chiedono che il Galatasaray paghi l’intera clausola rescissoria (hanno rifiutato 70 milioni di euro), il Torino fa lo stesso per il portiere serbo e questo riguarda anche le richieste dall’estero, per esempio ci sono club di Premier League (su tutti il Leeds) che metterebbero volentieri le mani su Milinkovic-Savic.

Urbano Cairo tuttavia è inflessibile sulla linea da seguire in queste operazioni di calciomercato Napoli: la clausola rescissoria del serbo ha un valore di 19,5 milioni di euro e il presidente del Torino li vuole tutti, per di più pagati in un unico esercizio. Per questo motivo né il Napoli nè il Leeds hanno ancora affondato il colpo, ma i partenopei hanno ripreso i negoziati con l’entourage di Milinkovic-Savic; quest’ultimointanto si sta allenando con la squadra granata e presto dovrebbe partire per il ritiro di Prato allo Stelvio. Stando così le cose non è detto che Marco Baroni, nuovo allenatore del Torino, lo avrà a disposizione ancora a lungo ma come detto la trattativa per portare Vanja Milinkovic-Savic al Napoli è ancora tutta da chiudere, vedremo se arriverà presto qualche novità in merito.