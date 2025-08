Calciomercato Napoli news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Grealish o Chiesa sull'ala 3 agosto 2025

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, CHIESA O GREALISH IN POLE POSITION

Il calciomercato del Napoli potrebbe regalare ancora qualche colpo importante in entrata perchè i Campioni d’Italia si riconfermino in vetta non solo al calcio italiano ma anche internazionale durante la prossima annata 2025/2026. La zona del campo in cui sarebbe utile un nuovo importante elemento è l’attacco, in particolare sulle corsie.

A giudicare dalle indiscrezioni emerse nelle ultime settimane, il giocatore che potrebbe fare al caso degli azzurri in questo senso potrebbe arrivare dalla Premier League. I partenopei hanno infatti sondato il terreno per gli acquisti di vari calciatori tra i quali spicca senza dubbio il nome di Raheem Sterling, pronto a salutare il Chelsea, così come quello di Jadon Sancho, ai margini del Manchester United ma cercato dalla Juventus.

Ci sono però altre due suggestioni che fanno gola ai tifosi napoletani a cominciare da Jack Grealish, reduce da una stagione deludente con il Manchester City. Bisogna ricordare che un po’ tutta la squadra di mister Pep Guardiola ha tradito le aspettative nella scorsa stagione ed il ventinovenne di Birmingham, avvistato ad allenarsi nel corso della vacanza in Costiera Amalfitana, avrebbe aperto alla possibilità di vestire la maglia dei campani.

Un altro sogno proibito del calciomercato Napoli è rappresentato da Federico Chiesa. Finito ai margini del Liverpool dopo un infortunio muscolare che non gli ha permesso di scendere in campo tra ottobre e dicembre del 2024, l’ex juventino ha comunque vinto la Premier League con i Reds dove sarebbe felice di ritagliarsi lo spazio che si augurava di avere al momento del suo arrivo nella squadra di mister Slot. L’elevato ingaggio percepito in Inghilterra potrebbe infine rivelarsi un ostacolo difficile da arginare per il Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, MIRETTI PER IL CENTROCAMPO

Il calciomercato Napoli non vuole smettere di stupire in questa finestra di calciomercato estivo. I campani, infatti, stanno pensando di acquistare Fabio Miretti dalla Juventus per migliorarsi in mediana, soddisfando così l’ennesima richiesta del tecnico Antonio Conte. Tornato alla Continassa dopo il prestito al Genoa, con cui ha reso in maniera importante garantendo il suo contributo alla squadra di mister Vieira, il futuro del centrocampista potrebbe essere ai piedi del Vesuvio.

I campani vorrebbero aggiudicarsi il ventiduenne nativo di Pinerolo con la formula del trasferimento a titolo definitivo scartando quindi l’opzione riguardante il prestito, specialmente se non dovesse essere deciso l’obbligo di riscatto. Il Napoli non ha appunto alcuna intenzione di far crescere un calciatore per poi riconsegnarlo ad una rivale che lotta per gli stessi traguardi. Il Napoli potrebbe accaparrarsi Miretti per poco meno di 15 milioni di euro avendogli offerto un accordo da 1,5 milioni di stipendio per i prossimi quattro anni.