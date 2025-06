Calciomercato Napoli News: viste le difficoltà per Beukema e De Winter, i partenopei possono andare all in anche in difesa.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: BALLOTTAGGIO IN DIFESA

Il calciomercato Napoli sfoglia la margherita per il suo difensore centrale: insieme alla trattativa per Darwin Nuñez e Noa Lang, che a dire il vero sarebbero già in dirittura d’arrivo, è il tema più caldo dell’estate partenopea, Antonio Conte vuole un centrale affidabile perché lo scorso anno tra infortuni e rosa corta ha sofferto parecchio in quel reparto, almeno dal punto di vista numerico.

Calciomercato Napoli News/ Lang in avvicinamento, due le alternative a Nunez (25 giugno 2025)

In questo momento sono due i profili di Serie A sui quali il Napoli sta lavorando: quello di Sam Beukema, fresco vincitore della Coppa Italia con il Bologna, e quello di Koni De Winter che, dopo la Juventus U23, si è affermato con l’Empoli e ancor più al Genoa.

Per entrambi però le società di appartenenza non intendono fare sconti; entrambi i giocatori presumibilmente accetterebbero il trasferimento, ma le due rossoblu vogliono farsi pagare il prezzo giusto anche perché, particolare non trascurabile, dovrebbero andare alla ricerca di un sostituto e non sempre è immediato trovare il prospetto giusto, che non faccia rimpiangere calciatori che si sono ben integrati nelle loro squadre.

Calciomercato Napoli News / Accordo raggiunto con Noa Lang, che offerta per Osimhen! (24 Giugno 2025)

Ecco allora che il calciomercato Napoli, naturalmente, può virare verso altri lidi ma in questo caso provare a fare all in, e dunque andare alla ricerca di uno dei migliori difensori presenti sulla piazza per costruire una difesa granitica e che duri nel tempo.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, UN NOME NUOVO PER IL MERCATO!

Se fino a qualche anno fa il calciomercato Napoli azzardava – vincendola – la scommessa Kim Min-Jae, per poi provare senza esito a sostituirlo con Natan (che però si è ripreso al Betis), adesso i campioni d’Italia si trovano nella condizione di poter osare, certamente sempre con uno sguardo al portafogli. Ecco allora che fa capolino il nome di Micky Van De Ven: anche lui olandese come Beukema, che ha affrontato nella Eerste Divisie (seconda divisione) quando uno era nel Go Ahead Eagles e l’altro nel Volendam. Nel 2021 poi Van de Ven è andato in Germania a giocare nel Wolfsburg, e qui ha cambiato passo. Nel 2023 è passato al Tottenham, diventando immediatamente una colonna nella difesa di Ange Postecoglu.

Calciomercato Napoli News/ Ndoye, si attende l'ultima decisiva offerta. Rinnovo per Politano (23 giugno 2025)

Quest’anno ha giocato poco per un infortunio alla coscia, ma è tornato giusto in tempo per un salvataggio pazzesco nella finale di Europa League; gli Spurs però hanno cambiato allenatore e Thomas Frank potrebbe avere altri piani, in ogni caso per l’offerta giusta Van De Ven potrebbe partire. Offerta di che tipo? Si parla di almeno 50 milioni di euro perché oggi il centrale olandese è anche un elemento stabile della sua nazionale, ma il calciomercato Napoli potrebbe davvero tentare l’affondo e anche in questo reparto portare ad Antonio Conte uno dei migliori, ma ancora con parecchi margini essendo un classe 2001. Staremo a vedere…