Il calciomercato Napoli vede gli azzurri al lavoro su più fronti, il club non ha alcuna intenzione di fermarsi e l'obiettivo è chiudere il prima possibile.

Calciomercato Napoli, il colpo è ad un passo: si chiude a 17 milioni

Il calciomercato Napoli sembra essere ormai verso la fase conclusiva e dopo un mercato da vera e propria protagonista la squadra campione d’Italia non ha alcuna intenzione di fermarsi e vuole completare la rosa. Gli azzurri hanno investito molto e nelle prossime settimane arriveranno nuove e interessanti novità, il club ha quattro o cinque obiettivi di mercato ma è tutto legato alle cessioni.

Come riporta Sky Sport il club partenopeo è sempre più vicino a chiudere per Juanlu, terzino spagnolo del Siviglia. Il giocatore ha rifiutato le proposte di Everton e West Ham e valuta soluzioni alternative, la sua priorità è il Napoli con gli azzurri che hanno offerto 15 milioni più bonus mentre il club andaluso chiede circa 17 milioni di euro e si può cosi chiudere.

L’arrivo di Juanlu significa di conseguenza la cessione di Zanoli e sul giocatore c’è l’interesse del Bologna, favorito per il suo acquisto. Sul laterale c’è anche l’Udinese ma la società rossoblù gode della preferenza del giocatore e si potrebbe chiudere con un obbligo di riscatto a circa 7 milioni di euro, le parti sono al lavoro ma assolutamente non è finita qui.

Calciomercato Napoli, piovono smentite su un obiettivo

Il calciomercato Napoli vede gli azzurri a caccia di un nome nuovo per il centrocampo. Nelle ultime ore si è parlato molto del possibile ritorno di fiamma per l’americano Yunus Musah ma i colleghi di Sportitalia smentiscono questa tesi ed invece il club sembra avere altri due nomi nel mirino, due profili rigorosamente giovani e italiani.

Il primo nome che piace sia a Conte che Manna è sicuramente Fabio Miretti ma la Juve ora non sembra più intenzionata ed ora occhio quindi al possibile arrivo di Fabbian del Bologna, profilo che piace e non poco ad Antonio Conte. Un giocatore fisico ed abile negli inserimenti. Il Napoli deve monitorare anche la situazione liste e servono alcuni incastri con giocatori che prima devono partire.

Se il club azzurro riesce nella cessione di Giacomo Raspadori all’Atletico Madrid (servono oltre 30 milioni di euro), il Napoli tornerà sull’esterno offensivo. Piace molto Nusa del Lipsia ma occhio ai ritorni di fiamma per Garnacho o eventualmente anche per Lookman, nel caso l’Inter non abbia ancora chiuso la trattativa.