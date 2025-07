Calciomercato Napoli News: anche il Pisa vorrebbe l'argentino, ma l'ingaggio è troppo alto. Si continua a lavorare per Juanlu del Siviglia (6 luglio 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI, CI PROVA PURE IL PISA

Il calciomercato Napoli deve sfoltire la rosa, aumentando anche il budget trasferimenti grazie alle cessioni. Giovanni Simeone, attaccante che ha compiuto 30 anni nella giornata di ieri, piace parecchio a due società di Serie A.

Il Torino è alla ricerca di un centravanti visto l’addio di Sanabria mentre il Sassuolo vuole farsi trovare all’altezza della situazione dopo la promozione in massima divisione: i neroverdi puntano l’argentino, ma ci vorranno 10/12 milioni. Ci pensa anche il Pisa, anche se però l’ingaggio è troppo alto.

Calciomercato Napoli News/ Osimhen, spunta una clamorosa ipotesi: potrebbe restare! (5 luglio 2025)

Tra i campioni d’Italia della passata stagione c’è Pasquale Mazzocchi. Antonio Conte ha puntato parecchio sull’ex Salernitana come riserva e uomo spogliatoio, ma ora non è da escludere che possa partire. La Cremonese di Davide Nicola lo ha messo nel mirino.

CALCIOMERCATO NAPOLI, BEUKEMA E NOA LANG AD UN PASSO

Il calciomercato Napoli è scatenato in entrata. Dopo Marianucci dall’Empoli e De Bruyne dal Manchester City, i partenopei sono vicini ad un altro doppio colpo ovvero Beukema dal Bologna e Noa Lang dal PSV Eindhoven.

Calciomercato Napoli News/ Il nuovo centrale è sempre più vicino, un danese verso la Germania (4 luglio 2025)

Entrambi i calciatori sono ad un passo dal “sì” definitivo e ora mancano solo le visite mediche prima della firma. La richiesta fatta da Conte a Manna è quella di chiudere entro il 14 luglio, vale a dire l’inizio del ritiro estivo.

Il tecnico leccese vorrebbe due giocatori per ogni ruolo e per questo gli Azzurri sono a caccia del vice Di Lorenzo. Il nome individuato è quello di Juanlu, che ha già accettato la destinazione. Il Siviglia però fa muro per cercare di alzare il prezzo.