Il calciomercato Napoli sarà attivissimo nelle prossime settimane con il club azzurro che ha confermato alla fine Antonio Conte ed è pronto ad accontentarlo in tutte le sue richieste. Gli azzurri svolgeranno un mercato molto importante, la squadra è tornata in Champions League e c’è la consapevolezza che serve una rosa molto più profonda.

Diversi nomi nel mirino del calciomercato Napoli in tutti i reparti e per i giocatori che saluteranno servirà un sostituto di pari livello o più forte e la società farà le sue valutazioni. In entrata piacciono giocatori come Frattesi e Jonathan David mentre Kevin De Bruyne dovrebbe essere annunciato al rientro dalle Nazionali, e lui è impegnato con la maglia del Belgio.

La società azzurra lavora al presente e al futuro ma deve fare i conti anche con i rumors di mercato. In queste ore il mercato arabo ad esempio è attivissimo, ci sono diversi club che vogliono presentarsi al meglio al Mondiale per club e sono pronti a vari investimenti di livello, e nello specifico alcuni top club arabi guardano in serie A e di conseguenza anche al Napoli campione d’Italia.

Secondo quanto riporta Calcionapoli24 alcuni club arabi sono sulle tracce di Amir Rrahmani che, dopo due titoli vinti in maglia azzurra, potrebbe cedere alle sirene arabe con diversi club pronti a presentare offerte importanti sia al club che al giocatore. Il calciatore valuterà insieme al club ma non è una pista da escludere totalmente.

Ma Amir Rrahmani non è l’unico azzurro a rischio cessione e il club partenopeo potrebbe affrontare una vera e propria rivoluzione nel reparto. In particolare occhio a cosa cambia tra Anguissa e Lobotka con il primo che sarebbe intenzionato a chiudere con lo scudetto la sua parentesi con la maglia partenopea.

Diversa la situazione di Lobotka, il giocatore ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro e il giocatore valuterà eventuali offerte. Occhio anche a lui alle sirene arabe ma anche ad Atletico Madrid e Barcellona con i Blaugrana che rappresentano un vero e proprio sogno proibito per l’esperto centrocampista slovacco.

