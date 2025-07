Il calciomercato Napoli è sempre più nel vivo ed il club azzurro lavora in vari reparti. Dalla porta all'attacco, ma occhio anche alle cessioni

Calciomercato Napoli, azzurri scatenati sia in entrata che in uscita

Il calciomercato Napoli vede la formazione di Antonio Conte come una delle più attive sul mercato. Dopo i colpi Marianucci e De Bruyne il club partenopeo ha praticamente chiuso per i due talentuosi olandesi Sam Beukema e Noa Lang, accordo di circa 30 milioni di euro a testa rispettivamente con Bologna e con il Psv Eindhoven.

Ma il club partenopeo è molto attivo e vuole rinforzare la rosa tutta la rosa, Conte vuole una squadra con due giocatori di pari livello per reparto e questo a partire dalla porta. Allontanata la pista Milinkovic Savic il club partenopeo valuta alternative e nelle ultime ore è spuntata una pista nuova, stiamo parlando dell’estremo difensore portoghese Rui Patricio, attualmente militante all’Al Ain.

Dopo l’ultima stagione all’Atalanta l’ex Roma è pronto per una nuova avventura ed il giocatore gradirebbe volentieri di provare una nuova avventura. Un nome low cost dopo una serie di rinforzi e come riporta Sportitalia potrebbero esserci interessanti novità nelle prossime ore, occhio a quello che succede in casa azzurra.

Calciomercato Napoli, occhio alle novità in attacco

In questa sessione il calciomercato Napoli potrebbe vedere interessanti novità in attacco sia in entrata che in uscita. Oltre a Noa Lang arriverà un altro esterno e piace molto Ndoye, il Bologna chiede 40 milioni contro i 30 offerti dagli azzurri ma la sensazione è che l’affare si farà e si potrebbe chiudere quindi a metà strada. Possibile svolta in questi giorni.

Ma non solo acquisti visto che in casa azzurra ci sono diversi profili che potrebbero salutare a fine stagione. Il presidente del Pisa ha confermato a Kiss Kiss Napoli i contatti per il Cholito Simeone, per quello che sarebbe davvero un grande colpo per la formazione neopromossa. Intanto proseguono i rumors anche su Giacomo Raspadori.

Come riporta Kiss Kiss Napoli il Marsiglia ha chiesto informazioni per l’attaccante e il giocatore è molto gradito a Roberto De Zerbi, allenatore che lo conosce molto bene. Il giocatore è quasi incedibile, il club partenopeo valuta Raspadori oltre 30 milioni di euro e quindi la trattativa si preannuncia comunque molto complicata.