CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Sorpasso del PSG per Ounahi, Montella vuole Demme

Calciomercato Napoli news, concorrenza del PSG per Ounahi

Il Napoli prosegue la sua cavalcata in campionato e nel frattempo i dirigenti valutano il lavoro da svolgere in questi giorni di calciomercato invernale anche in previsione dell’estate. Nello specifico, secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime settimane, i partenopei avrebbero messo nel mirino Azzedine Ounahi, ventiduenne marocchino capace di mettersi in mostra con la sua Nazionale al Mondiale disputato in Qatar.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ In arrivo dal Bari sia Cheddira che Caprile per l'estate

Sotto contratto con l’Angers SCO fino al giugno del 2026, Ounahi sarebbe però finito anche nell’elenco dei possibili acquisti del Paris Saint-Germain, società che vanta un’ampissima disponibilità economica. Il blasone del club potrebbe dunque non essere l’unico elemento che convincerebbe Ounahi a preferire il PSG al Napoli, senza dimenticare la presenza in rosa tra i parigini del connazionale ed ex interista Hakimi.

Calciomercato Napoli news/ Rinnovo e prestito per Zanoli, ufficiale Bereszynski

Calciomercato Napoli news, Montella parla dell’interesse per Demme

Il Napoli potrebbe effettuare anche un paio di operazioni di calciomercato in uscita per quanto riguarda quei calciatori desiderosi di giocare con maggior continuità ed in questa eventuale lista potrebbe forse essere inserito Diego Demme, che ha collezionato solo tre presenze in questa stagione. Intervistato da Radio Anch’io Sport su Radio Rai, il tecnico dell’Adana Demirspor Vincenzo Montella ha confermato l’interesse del suo club nei confronti del centrocampista tedesco spiegando: “Qualcosa stiamo provando a fare anche se non è semplice. Ci manca qualcosa in alcune posizioni, vediamo… Demme? Vediamo se il Napoli lo cede, non so se è in uscita. E’ comunque un giocatore molto interessante, lo seguivo tantissimo anche quando allenavo a Firenze, prima che il giocatore arrivasse in A.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Offerta per Ounahi, visite in programma per Bereszynski

Calciomercato Napoli news, Contini più vicino al ritorno

Passando al capitolo portieri, il Napoli potrebbe presto riabbracciare Nikita Contini in questo gennaio di calciomercato. La Sampdoria potrebbe dunque prendere Martin Turk dal Parma, con il giocatore attualmente in prestito alla Reggiana, concludendo il rapporto con il giocatore già di proprietà dei campani.











© RIPRODUZIONE RISERVATA