CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Spalletti: “Si sta lavorando per completare la squadra”

Calciomercato Napoli news, il punto del tecnico Luciano Spalletti

Il Napoli continua a lavorare sul calciomercato estivo al fine di garantire rinforzi al tecnico Luciano Spalletti per la stagione che sta ufficialmente per cominciare. Intervistato da Sky Sport a margine dell’amichevole pareggiata con l’Espanyol di ieri sera, l’allenatore originario di Certaldo ha spiegato: “Se mi aspetto Raspadori e il portiere? Secondo me se lo aspettano loro, non me lo aspetto io. Se lo aspetta la dirigenza, perché la squadra è incompleta, per cui lo sanno che va completata e stanno lavorando per questo. Non dipende solo da me, in questo progetto di ringiovanimento ci lavoro con grandissimo entusiasmo. Aspettando, resto fiducioso. Perché è una cosa che sappiamo noi dal di dentro. Delle situazioni vanno messe a posto.”

Come riporta Tuttomercatoweb.com, l’allenatore ha anche aggiunto: “Mi aspettavo che Kvaratskhelia avesse quei colpi? Sì, me lo aspettavo, ne abbiamo bisogno. Attraverso queste puntate individuali di saltare l’uomo si libera lo spazio giusto da attaccare e concludere verso la porta. Devo dire che è un ragazzo molto disponibile al sacrificio, anche stasera aveva un muscolo che lo obbligava a fare sempre stretching. A fine primo tempo gli ho chiesto come stava e ha voluto restare in campo. Questo voler esserci e andare oltre anche ad un dolorino evidenzia un carattere forte.”

Calciomercato Napoli news, gli obiettivi d’agosto per gli azzurri

Il Napoli sta dunque provando ad aggiungere ancora un paio di elementi alla sua rosa in questo agosto di calciomercato estivo. Il nome di Giacomo Raspadori continua ad essere in cima alla lista dei desideri e la trattativa con il Sassuolo proseguirà in questi giorni nonostante la distanza tra l’offerta dei partenopei e la richiesta dei neroverdi. In porta invece potrebbe arrivare uno tra Kepa Arrizabalaga del Chelsea oppure Keylor Navas dal Paris Saint-Germain.

