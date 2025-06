CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, OCCHI SU BEUKEMA

Il calciomercato Napoli si prepara ad una campagna acquisti faraonica. D’altronde per convincere Antonio Conte a restare ci vogliono investimenti e Aurelio De Laurentiis, dopo la conquista del quarto Scudetto, ha promesso che sarà una grande estate.

Naturalmente a Napoli tutti aspettano Kevin De Bruyne. Giovanni Manna e lo stesso patron azzurro hanno già annunciato che il colpo è pressoché chiuso, il belga deve solamente svolgere le visite mediche post impegni con la Nazionale e poi verrà annunciato come nuovo calciatore dei partenopei.

In difesa serve un innesto e tutte le strade portano a Beukema. Il difensore del Bologna ha chiuso l’ennesima stagione molto positiva e ora vorrebbe fare un passo in avanti ulteriore nella sua carriera che potrebbe essere proprio Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, TORNA DI MODA NOA LANG

Il calciomercato Napoli dovrà guardarsi dalla situazione a centrocampo. Anguissa e Lobotka non è detto che resteranno, tutto dipenderà unicamente dalla loro volontà di permanenza o meno nel capoluogo campano. Di conseguenza i partenopei dovranno cercare alternative.

Il sogno rimane Frattesi, ma l’Inter deve prima capire le intenzioni di Chivu dopo l’approdo a Milano. Un altro profilo che piace è Lee Kang, fresco campione d’Europa con il Paris Saint Germain ma con poche partite a referto.

In attacco serve un’alternativa a Lukaku e il sostituto naturale in Serie A sembra essere proprio Bonny del Parma, inseguito però dall’Inter dove incontrerebbe nuovamente Chivu. Restano vive le piste per Ndoye del Bologna e Noa Lang del PSV per il ruolo di esterni offensivi.