Calciomercato Napoli news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Possibile affare Zanoli-Dovbyk 22 agosto 2025

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ACCELERATA PER RASMUS HOJLUND

Il calciomercato del Napoli sembrava essere quello migliore tra le varie società di Serie A per come si erano mossi il direttore sportivo Manna ed i suoi collaboratori sin dall’inizio dell’estate. Tuttavia, il recente infortunio rimediato da Romelu Lukaku al retto femorale della coscia sinistra sta spingendo i dirigenti a valutare almeno una nuova operazione in entrata.

Il belga dovrebbe stare fermo addirittura per 3/4 mesi e così adesso i campani, dopo aver preso Lorenzo Lucca dall’Udinese per alternarlo all’ex interista, vogliono mettere le mani su un centravanti che rimpiazzi Big Rom. Il nome più caldo in questo senso pare essere quello di Rasmus Hojlund, che potrebbe lasciare il Manchester United prima della fine della sessione di trattative.

Già accostato con una certa insistenza al Milan, a cui servirebbe a sua volta un elemento da poter schierare in alternativa a Santiago Gimenez, il danese pare essere chiuso dalla concorrenza nel suo club d’appartenenza, a cui è legato fino al 2028. Il tecnico Amorim, inoltre, gli ha spesso preferito Mason Mount nelle ultime uscite sebbene questo sia un giocatore adattato per quel ruolo.

Secondo le indiscrezioni più recenti lo United gradirebbe la proposta napoletana che prevedee un prestito oneroso da 4 milioni di euro seguito dall’obbligo di riscatto fissato a 45 milioni. L’ex atalantino avrebbe quindi la certezza di poter proseguire la carriera in un club che desidera puntare su di lui mentre il suo passaggio al Milan era stato sin qui frenato dall’inserimento del semplice diritto di riscatto nella trattativa a giudicare dai rumors.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IPOTESI ZANOLI-DOVBYK DOPO IL SONDAGGIO

Se però il Napoli non dovesse riuscire a chiudere questa operazione di calciomercato in entrata col Manchester United, allora una soluzione alternativa potrebbe essere rappresentata da Artem Dovbyk. Il centravanti della Roma, pure lui nel mirino del Milan, potrebbe essere inserito in una sorta di scambio visto l’interesse espresso dai giallorossi nei confronti di Alessandro Zanoli. Il terzino destro sembrava ad un passo dall’Udinese per 5 milioni di euro ma il giocatore valuta pure il corteggiamento della Fiorentina ed ora anche quello romanista.

Smentite le voci che parlavano di uno scarso apprezzamento di Dovbyk da parte del tecnico Gian Piero Gasperini, che si è espresso in prima persona al riguardo, i campani potrebbero aggiudicarsi l’ucraino con un conguaglio economico da aggiungere al cartellino di Zanoli. La Roma ha bisogno di fare cassa in ottica Fair Play finanziario e la cessione del ventottenne potrebbe essere utile in questo senso, consentendo pure al Napoli di trovarsi un uno centravanti.