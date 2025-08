Calciomercato Napoli news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Musah oltre a Miretti Conte 6 agosto 2025

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, MUSAH OLTRE A MIRETTI

Il Napoli vuole fare le cose in grande durante questa sessione di calciomercato estivo. Il patron De Laurentiis sta cercando di soddisfare tutti i bisogni del tecnico Antonio Conte, che ha convinto a rimanere proprio per questa ragione, ed i suoi dirigenti stanno ancora lavorando per portare ai piedi del Vesuvio nuovi rinforzi utili alla causa partenopea.

Il direttore sportivo Manna è al lavoro per migliorare la mediana della prima squadra con l’innesto di un altro paio di giocatori, a partire da Fabio Miretti. L’italiano starebbe appunto per lasciare la Juventus per 14 milioni di euro ma i campani potrebbero tornare a parlare con un’altra big di Serie A per un calciatore finito in orbita napoletana già qualche settimana fa.

Stiamo parlando di Yunus Musah, centrocampista nato a New York sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno del 2028. Per lo statunitense si starebbero aprendo le porte della cessione dopo che i rossoneri sono riusciti nelle ultime ore a concludere la trattativa con il Club Brugge per l’acquisto di Ardon Jashari. Il profilo di Musah sarebbe gradito all’allenatore leccese ragionando pure sulla sua duttilità tattica.

Valutato nel mese di giugno almeno 25 milioni di euro dai lombardi, sulle tracce di Musah si registra la presenza di un’altra società che sta pescando in Italia per rafforzarsi, ovvero il Nottingham Forest. Se il Napoli vorrà aggiudicarsi il ventiduenne allora dovrà battere la concorrenza degli inglesi ma bisogna ancora capire quale potrà essere la preferenza dello stesso calciatore, che probabilmente avrebbe preferito continuare a giocarsi le sue carte a Milano.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, CI SIAMO PER JUANLU SANCHEZ

Il calciomercato Napoli è più che mai attivo su diversi fronti così da migliorare la rosa in varie zone del campo. Nello specifico, per il ruolo di terzino destro è stato individuato un obiettivo che milita nella Liga, ovvero Juanlu Sanchez. L’esterno ha un contratto valido con il Siviglia fino al 2029 dopo l’ultimo prolungamento avvenuto appena lo scorso aprile.

Il difensore sembra in ogni caso sempre più vicino a vestire la maglia degli azzurri secondo quanto emerso nelle ultime ore. La concorrenza del Wolverhampton dovrebbe appunto rivelarsi inefficace dopo i contatti avuti nei giorni scorsi sebbene siano comunque necessari almeno 17 milioni di euro per convincere i biancorossi a lasciar partire il ventunenne iberico.